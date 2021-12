Querétaro, Qro. A través de las capacidades de desarrollo tecnológico del estado se busca participar en la cadena de proveeduría de la industria de semiconductores.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero, confirmó que se analiza la manera en la que la base productiva del estado pudiera anclarse a la cadena de suministro de la producción de semiconductores.

“Estamos trabajando en eso; en primer lugar, tocando a los actores de la industria, a los que fabrican los semiconductores, para a partir de ahí volvernos proveedores”, expuso.

De acuerdo con el secretario estatal, este paso tal vez no implicaría la instalación de una planta de semiconductores en el estado, debido a las implicaciones de instalar un centro de producción de este tipo, particularmente por la alta demanda de suministro de agua.

"A lo mejor no la planta, porque instalar una planta de semiconductores requiere mucha agua, agua constante y pura, situación que el estado tiene sus complicaciones; pero en el estado hay mucha tecnología que puede desarrollar muchos productos que provean a estas plantas de semiconductores, estamos trabajando en eso”, declaró.

Lo anterior, frente al déficit de semiconductores que se presenta a nivel global, impactando en gran medida a la industria automotriz. El desabasto de chips influye en que armadoras entren en paro e impacten a la cadena de suministro de la industria automotora.

Ante al paro técnico que inició la armadora de Audi en Puebla y el impacto que genera a la industria de autopartes de Querétaro, el titular de Sedesu explicó que este paro sólo afecta a una proporción de las empresas de autopartes del estado, particularmente a las que suministran a la firma alemana.

“Si Audi detuvo producción seguramente algunas empresas, no todas, (no todos los fabricantes de autopartes del estado le venden a Audi y Audi no es la única empresa que produce vehículos) algunas empresas vieron retrasados sus vehículos, sus envíos, canceladas órdenes de compra, pero no son todas. Es algo que pasa en los negocios, sobre todo en la industria automotriz, seguramente algunas empresas se vieron afectadas, pero no es la generalidad”, declaró.

Desempeño

En tanto, agregó el titular de Sedesu, la industria de fabricación y equipo de transporte –en la que se incluye a la industria automotriz– ha mostrado un mejor desempeño durante el 2021, frente a la caída que tuvo en el 2020 ante el impacto de la pandemia y el detenimiento en los centros de producción, asimismo habría mejorado frente al nivel prepandemia.

En este contexto, el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Renato Villaseñor Mendoza, confirmó que el paro técnico de Audi afecta en escalada a algunas autopartistas del estado, toda vez que 25% (75 de 300 firmas aproximadamente) proveen a Audi y a Volkswagen.

De acuerdo con el presidente del clúster, se trata de paros técnicos que a nivel local que son acordados con los sindicatos para evitar afectaciones en las condiciones laborales de los trabajadores.

estados@eleconomista.mx