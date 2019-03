Querétaro, Qro. La actividad económica de Querétaro mantendría un menor dinamismo para el año en curso, pero continuaría como una de las entidades con crecimientos por encima de la media nacional.

Los efectos de la economía nacional, que muestra síntomas de desaceleración, también tendrían un impacto en el estado, expuso el catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Humberto Banda Ortiz.

“Básicamente, el estado sigue creciendo a un ritmo menor de lo que se esperaba, eso también va de acuerdo con el crecimiento nacional que había mostrado una desaceleración, pero no debemos olvidar que Querétaro es una de las entidades que más crecen, junto con San Luis Potosí y Nuevo León (...) Sí va a haber un retroceso en el crecimiento, pero ese crecimiento va a seguir siendo mayor a la media nacional”, explicó.

El especialista consideró que el estado mantendría una de las tendencias de mayor crecimiento a nivel nacional.

Sin embargo, dijo, prevalece la incertidumbre entre los inversionistas, especialmente por la indefinición de políticas públicas del gobierno federal y el impacto negativo que generó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Este factor ha incidido en que proyectos de inversión se hayan detenido, en espera de condiciones de mayor certeza. La incertidumbre, agregó, se acentúa especialmente entre los inversionistas internacionales.

“Hay un temor por parte de los inversionistas internacionales acerca de México, que no ven las políticas públicas claras (...) No dejaban de ser inversiones en capital de trabajo e inversión productiva, para nuevos proyectos, para elevar la capacidad instalada que tenía el estado, ésos se están retrasando, precisamente porque no se ve un panorama claro, respecto a la política económica de presidente de México (Andrés Manuel López Obrador)”, comentó.

El incremento en la incidencia delictiva podría impactar en la percepción de inseguridad del estado, lo cual, añadió, tendría implicaciones en el sector turismo; por lo que disminuir la percepción de inseguridad derivaría en aumentar los ingresos por turismo.

La entidad cerró el 2018 con un total de 57,808 delitos del fuero común reportados, que representan un incremento de 8.3% en relación con los 53,379 delitos registrados en el 2017, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto a gasto público, pese a los recortes en recursos federales, se prevé que en el estado se mantenga la inversión en obra pública, principalmente alentada por fondos estatales.

Impacto

La cancelación del NAIM fue una de las acciones del gobierno federal que impactó la toma de decisiones de la Iniciativa Privada, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Querétaro (Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz.

Reconoció que medidas como ésta generaron incertidumbre y detuvieron proyectos de inversión.

“Definitivamente vimos que hubo unos meses en los que se pararon las inversiones y ahora estamos viendo cómo se reactivan fuertemente. Sí había una desconfianza del sector privado en el gobierno, había incertidumbre más que desconfianza, me parece que hoy empezamos a ver que hay una voluntad de tener un acercamiento con el sector privado, me parece que vamos a retomar un crecimiento”, pronunció.

Refirió que ya hay un mayor acercamiento entre la administración federal y el empresariado, por lo que se prevé que comiencen a reactivarse las intenciones de inversión en Querétaro.

“Creo que hubo algunos temas, lo de Michoacán, los paros, la decisión del aeropuerto también nos afectó, pero creo que ahora empezamos a ver los programas, la claridad; se necesitaba ver una curva de aprendizaje”, señaló el presidente estatal de Canacintra.

Al alza

En el tercer trimestre del 2018, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de Querétaro registró una variación anual de 3.0%, por encima de la media nacional, de 2.5%, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre enero y septiembre del 2018, la actividad económica del estado registró diversa fluctuaciones, mientras en el primer trimestre la variación anual de ITAEE fue de - 0.3%, en el segundo, de 2.2%, y en el tercer lapso, 3.0 por ciento.

