Querétaro, Qro. Colón, municipio del semidesierto queretano, prevé mantener dinamismo en la captación de proyectos de inversión, sin embargo, el proceso electoral federal ha inyectado expectación en algunos inversionistas.

Durante el año en curso, el municipio de Colón estima recibir proyectos de inversión por encima de 1,000 millones de dólares, indicador semejante a los 1,050 millones concretados en el 2017, afirmó el presidente municipal, Alejandro Ochoa Valencia.

Para el año en curso, dijo, se observa continuidad en los proyectos de inversión que se han asentado en esta demarcación.

En tanto que, a decir del edil, algunos empresarios se mantienen a la expectativa del programa y estrategias que plantee el próximo gobierno federal.

“La meta es superar los 1,000 millones de dólares, no la tenemos nada sencilla, pero hay muy buen ánimo de las empresas, vamos a esperar los resultados electorales (...) A todos nos preocupa el tema a nivel nacional, la elección local no creo que les preocupe, les preocupa más que llegara a haber algún resultado que no les favorezca, pero sí ven que podría frenar un poco las políticas de acuerdo a las propuestas de cada uno de los candidatos a nivel nacional”, declaró.

continuidad

El munícipe expuso que aunque empresarios se han mostrado optimistas, con planes por continuar y desarrollar, también hay quienes están expectantes de los planes de trabajo que planteará la próxima administración federal.

De acuerdo con el edil, hasta ahora el único proyecto que ha bajado su ritmo de ejecución es la segunda etapa del parque agroindustrial Agropak.

Aunque el proyecto continúa de la mano con el impulso de inversionistas nacionales, los extranjeros han externado inquietud por el proceso electoral en México.

“Solamente se ha detenido un poco la construcción del Agropark, definitivamente creemos que también ellos están visualizando el tema electoral, nos comentaban algunos inversionistas que son extranjeros, que se han frenado un poco por esa situación”, expuso Ochoa Valencia.

El proyecto, que se anunció en septiembre del 2016, añadió, reporta un avance de 10%, esperando a que reporte un mayor ritmo durante el segundo semestre del 2018.

Agregó que a esto se suma que aún están pendientes algunos trámites, pero estimó que a mediados de año arranquen obras de terracería, así como de cimentación de bases y plataformas para invernaderos.

“Decían ellos (empresarios de Agropark) que hay un consejo donde todos determinan y que se había frenado un poco por esa situación (electoral), pero que todos los que son inversionistas locales siguen en pie; el proyecto va, pero un poco más lento”, declaró.

El proyecto anunciado a finales del 2016 planteaba que en esta segunda etapa se elevara 178% la disponibilidad de tierra y 122% la capacidad de producción; contemplando adicionar 528 hectáreas, superior a las 285 que integra la primera fase.

Paralelamente a este proyecto, comentó que empresas como Brose, Bosch y Magna han afianzado la continuidad de sus planes de crecimiento en este municipio.

“No dependemos mucho de Estados Unidos, la inversión que más tiene el municipio es europea, asiática, entonces platicando con el consejo de condóminos del parque industrial Aerotech nos decía que tanto Brose, como Bosch, como Magna, las empresas que hemos inaugurado en esta administración, siguen sus planes normales”, acotó el presidente municipal.

Colón se forja como un destino de proyectos de inversión tanto nacional como extranjera, un destino alterno a la zona metropolitana del estado. Alberga una fracción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, lo que se adiciona como una característica de competitividad para el capital privado.

