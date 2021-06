Cancún, QRoo.- Luego de que el 16 de junio pasado Cozumel recibió su primer crucero desde el inicio de la pandemia, ahora tocó a Mahahual recibir al primero de estos barcos crucero luego de 15 meses de inactividad. Se trata del Celebrity Edge, que es al mismo tiempo el primer crucero que se recibe en México proveniente de un puerto estadounidense, en este caso Fort Lauderdale, Florida.

El barco, con capacidad para 3,000 pasajeros, arribó este martes a las 8 de la mañana con poco menos de 1000 pasajeros, además del total de su tripulación vacunada En el caso de los pasajeros, todos los mayores de 18 años también fueron previamente inmunizados.

Este mismo barco atracará mañana miércoles en Cozumel a las 7 de la mañana para zarpar a las 18 horas hacia Nassau, Bahamas, donde tocará puerto el 2 de julio, y luego regresará un días después a su puerto de origen en Fort Lauderdale.

El gobierno de Quintana Roo informó que con muchos meses de antelación se pusieron en operación diferentes mecanismos para salvaguardar la salud de la población y los millones de turistas y visitantes que llegan al Caribe Mexicano, lo cual permitió el desarrollo del Protocolo de Protección y Prevención Sanitaria para los puertos del estado, mismo que hizo posible la reanudación de esta industria en los puertos del estado.

Dicho protocolo estuvo listo desde septiembre de 2020 para los destinos de cruceros de Quintana Roo, lo cual permitió iniciar desde entonces el trabajo coordinado con las diferentes navieras, representante del sector y prestadores de servicios turísticos para armonizar los procedimientos sanitarios con los protocolos al interior de los barcos, explicó en su momento Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo.

El protocolo sanitario para los puertos quintanarroenses se presentó en la reunión del Grupo Turismo de Cruceros de las Américas, integrado por autoridades de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), donde se acordó desde 2020 que éste se aplique en el resto de los puertos de cruceros de la región Caribe.

Vanegas Pérez comentó previamente que las medidas incluyen el establecimiento de escáneres de temperatura en los filtros de ascenso y descenso de pasajeros, desinfección de equipaje de mano, limpieza de áreas comunes bajo estándares internacionales, entre otros.

Números de Mahahual

Mahahual es el segundo puerto en importancia a nivel nacional por volumen de turistas de cruceros captados, sólo después de Cozumel.

También conocido como Costa Maya, este puerto cerró el 2020 con 455,179 pasajeros, lo cual implica que dejaron de visitarlo 1.1 millón de viajeros, tomando en cuenta que en 2019 el muelle captó 1.4 millones de turistas de crucero, según el reporte estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En prácticamente toda la primera mitad de 2021 el puerto se mantuvo en cero llegadas, salvo por este barco que marca el reinicio de la actividad de cruceros al sur de Quintana Roo.

Barcos recibidos

Desde el pasado 16 de julio, Cozumel y Mahahual suman a la fecha entre ambos puertos cuatro cruceros recibidos.

Para la primera quincena de julio se esperan los siguientes atraques entre ambos destinos quintanarroenses: 7 de julio, el “Symphony of the Seas”; 8 de julio, “Adventure of the Seas”, “Celebrity Equinox” y “Carnival Vista”; 13 de julio, “Odissey of the Seas”; 14 de julio, “Celebrity Edge” y 15 de julio, el “Adventure of the Seas”.

Para el julio, atracará el “Carnival Breeze”; 21 de julio, “Adventure of the Seas”; 22 de julio, “Celebrity Equinox”, “Carnival Vista” y “Carnival Breeze”; 27 de julio, “Odissey of the Seas” y “Carnival Breeze”; 28 de julio, “Symphony of the Seas”, “Celebrity Edge” y “Adventure of the Seas”; 29 de julio, “Carnival Vista” y, finalmente, el 31 de julio el “Carnival Breeze”.