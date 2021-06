Cozumel, QRoo.- Alrededor de las 6:30 de este miércoles arribó a Cozumel el crucero Adventure of the Seas, el primero luego de 15 meses de no recibir un sólo barco a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El barco zarpó desde Nassau, Bahamas, con una tripulación completamente vacunada y pasajeros también vacunados, de 16 años o más, que representan el 94% de todos los pasajeros a bordo, mientras que el 6% restante de los huéspedes son menores de 16 años, informó la propia naviera en un comunicado.

El crucero pasará 7 noches en el recorrido que incluye un Perfect Day en CocoCay y continúa a Isla Gran Bahama y Cozumel, México.

Impacto de la parálisis

En agosto de 2020, el gobierno municipal de Cozumel daba a conocer que las pérdidas en la isla sumaban desde ese entonces más de 3,000 millones de pesos, pero confiaban entonces que pasadas las elecciones en Estados Unidos se reanudase la actividad, lo cual no sucedió. Hasta el momento no se ha actualizado la cifra de pérdidas.

Previamente el alcalde de la isla, Pedro Joaquín Delbouis, señaló que Cozumel es el tercer municipio más golpeado por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, con más de 12,000 empleos directos perdidos y una reactivación muy incipiente que no podrá completarse hasta que no regresen con normalidad los cruceros a la ínsula, que son la principal actividad económica que les genera ingresos.