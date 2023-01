Jalisco alcanza liderazgo nacional en empleo formal

Después de un lustro, Jalisco recuperó la cima nacional en generación de empleos formales durante el 2022, siendo la manufactura su principal motor.

De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Jalisco creó 82,963 trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual, además de ser líder en el país, superó, incluso, las cifras de empleo que tenía antes de la pandemia.

“Esto habla de la dinámica tan importante que tiene la entidad en la generación de empleo y la confianza de los empresarios para apostar hacia nuevas plazas laborales, para seguir invirtiendo y, sobre todo, apostar al desarrollo económico de nuestra entidad”, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Roberto Arechederra Pacheco.

La cifra de empleo generado durante el 2022 en Jalisco supone un crecimiento de 19.1% en comparación con los 69,632 puestos de trabajo creados en el 2021.

A escala nacional, se crearon 752,748 plazas formales de las cuales, Jalisco aportó el 11%; es decir, 11 de cada 100 empleos asegurados en el Seguro Social del país fueron generados en la entidad federativa.

“Jalisco ocupa el primer lugar nacional en generación de empleo durante el 2022, generando 82,963 puestos de trabajo, por arriba de la Ciudad de México (que creó 82,390 empleos), del Estado de México (con 82,319 plazas) y de Nuevo León (que generó 76,407 puestos de trabajo)”, subrayó el titular de la Sedeco.

Lo anterior significó que Jalisco rebasó a las tres economías más grandes del territorio mexicano (el estado es la cuarta potencia respecto a la aportación del PIB nacional).

Asimismo, la última vez que la entidad jalisciense se colocó en primera posición fue en el año 2017, con el registro de 93,631 nuevos trabajadores asegurados en el IMSS. También resalta que los 82,963 empleos en Jalisco representaron el mejor resultado en los últimos cinco años, superando los niveles prepandémicos.

El secretario estatal de Desarrollo Económico mencionó que con el objetivo de seguir abriendo fuentes de trabajo, desde la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico de la entidad jalisciense en el año en curso se reforzará el acompañamiento a las empresas que requieran apoyo y se facilitará su operación a través de la implementación de mecanismos de mejora regulatoria.

Los bastiones

El primer lugar nacional de Jalisco en generación de empleos formales se debió principalmente al sector manufacturero del estado.

El conjunto de industrias de transformación creó 27,486 trabajos en el 2022, que representó 33.1% del total estatal.

Le siguieron comercio con 10,658 plazas (12.8%), industria de la construcción con 10,799 (13.0%) y servicios para empresas, personas y el hogar con 18,440 (22.2 por ciento).

En suma, estos cuatro sectores contribuyeron con 81.2% del total.

Jalisco resaltó en la parte alta de la mayoría de los sectores económicos, particularmente en las actividades primarias, que se refieren a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, situándose en el primer escalón nacional con la generación de 2,457 trabajos formales.

Mientras obtuvo la segunda posición en el país en tres sectores. El primero corresponde a industrias de la transformación (27,486 nuevos puestos), detrás de Coahuila (30,608).

En construcción (10,799), superado sólo por el estado de Tabasco (13,148), y en servicios sociales y comunales (5,637), por debajo únicamente de Nuevo León (5,637).

El talón de Aquiles de la entidad de Jalisco fue el conjunto de industrias extractivas, ya que se dieron de baja en el Seguro Social a 124 trabajadores durante el año pasado.

Casos especiales

Tabasco fue un caso especial en el mercado laboral mexicano en el año que acaba de terminar.

El estado petrolero fue primer lugar en el país en creación de plazas aseguradas en el IMSS en la industria de la construcción, uno de los sectores más castigados por el recorte a la inversión pública y por los estragos de la pandemia.

El dinamismo en construcción de Tabasco, que superó a las grandes economías estatales, provino del proyecto federal de la refinería de Dos Bocas.

De hecho, este mismo sector mermó a la Ciudad de México, la economía más grande del territorio nacional, al presentarse 14,781 despidos en el 2022.

Pese a ello, la capital del país quedó en segundo lugar, pues solamente mostró pérdidas laborales en la industria de la construcción; su pilar fue el sector de servicios para empresas, personas y el hogar, con 46,396 altas anuales de trabajadores en el Seguro Social.

Aumento a salario mínimo y vacaciones dignas afectarán a mipymes jaliscienses

El aumento de 20% a los salarios mínimos y las vacaciones dignas, vigentes a partir de este 2023, tendrán un impacto "menor" en las empresas de Jalisco, coincidieron en señalar empresarios y autoridades.

“Mucho se ha dicho que va a haber muchos trabajadores beneficiados con este aumento y las estadísticas demuestran que no necesariamente, y también ha habido mucha discusión acerca de que van a aumentar los costos laborales de las empresas y esto tampoco es necesariamente cierto”, afirmó la directora de Información Estadística, Económica y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IEEG) de Jalisco, Mireya Pasillas.

Con base en los registros del IMSS, a noviembre del 2022, la funcionaria aclaró que el aumento a los salarios mínimos no generará una presión inflacionaria puesto que, a nivel nacional, solamente 0.2% de los trabajadores (49,252 personas) está registrado con un salario mínimo.

En tanto, en Jalisco, únicamente 6,017 trabajadores; es decir, 0.31% del total de los registrados a noviembre en el Seguro Social (1.9 millones), se encuentra en el rango de un salario mínimo, además de otros 16,080 trabajadores registrados (0.8%) a través del régimen voluntario en las modalidades 30, 35, 43 y 44, que corresponden a productores de caña de azúcar, patrones personas físicas con trabajadores a su servicio, incorporación voluntaria del campo al régimen obligatorio y trabajadores independientes.

“El salario mínimo no te permite encontrar colaboradores que quieran trabajar en la empresa; en Jalisco no es un tema mayor porque no competimos con salarios mínimos”, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid.

Merma

Sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo que otorga a los trabajadores 12 días de descanso desde el primer año laborado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, Roberto Arechederra, comentó que la medida afectará principalmente a los micro y pequeños negocios (mipymes) y a las empresas familiares que no cuentan con personal para suplir a los trabajadores durante sus vacaciones.

Por su parte, el presidente en Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Roberto Santana, anticipó que “las pequeñas y medianas empresas vamos a tener que repercutir ese costo en el precio final de las mercancías porque no podemos absorberlo totalmente”.

estados@eleconomista.mx