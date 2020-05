Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo en una entrevista por televisión nacional que la pandemia de Covid-19 no se enfrenta con buenas acciones, se resolverá metiendo a la fuerza a la gente a su casa para evitar la propagación del virus y la única forma es que no se les dé transporte, aseguró.

Defendió las restricciones que tiene el servicio de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey, porque dijo que mucha gente que no está trabajando en actividades esenciales está en la calle.

En su opinión la pandemia no se resuelve con buenas acciones, “se va a resolver si metemos a fuerza a la gente a su casa y la única forma de meterla a fuerza es que no le demos transporte”.

“De una vez les aviso nos quedan nada más 250 ventiladores a ver quién los quiere, quién quiere venir al hospital a morirse, eso le tenemos que decir a la gente porque debe comprender que no podemos atender (en los hospitales) a todos”, indicó.

“Nuevo León tiene una capacidad hospitalaria mejor que en otros estados, pero tenemos un número limitado de camas por la irresponsabilidad del pasado (de anteriores administraciones federales), nuestra realidad, tenemos 1,200 camas, de las cuales ya están ocupadas 400, tenemos 450 ventiladores de los cuales están ocupados 200, ciudadanos de Nuevo León quédense en su casa si no tienen necesidad de salir”, recalcó el mandatario.

Estimó que en estado se han realizado alrededor de 25,000 pruebas de PCR para verificar quienes están contagiados de Covid-19, las otras 25,000 pruebas se están realizando actualmente, por ello se tiene el pico más alto.

A la fecha se tienen registrados 1,741 pacientes que dieron positivo en la prueba y 68 defunciones.

“El resto del país que no están haciendo pruebas se están haciendo guajes y van a tener problemas y no van a saber cómo resolverlos, como sucedió en la Ciudad de México que no hicieron caso (…) más de 1,000 muertos, tienen a los doctores ya asustados, cansados, no está bien, tenemos que buscar el virus como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud”, recalcó el funcionario.

En cuanto a las aglomeraciones que hubo el miércoles 20 de mayo para salir a comprar cerveza, consideró que es paradójico que la gente se queje del transporte, pero no se queje de las largas filas que hubo en el OXXO para comprar cerveza.