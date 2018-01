El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, calificó de injusta la recomendación del gobierno de Estados Unidos a sus connacionales de no viajar al principal destino turístico de Guerrero o “salir tan pronto como sea seguro”, debido a que en la entidad operan grupos armados que bloquen carreteras y pueden usar la violencia con los viajeros.

“Considero que hay una falta de criterio porque no es posible que se le quite la alerta que tenían Los Cabos y Cancún. En Los Cabos han pasado cosas similares (de violencia) y se me hace totalmente injusta la determinación de los diplomáticos de EU en México. Debe existir un suelo parejo para todos.”, consideró.

Este miércoles, el gobierno norteamericano dio a conocer las modificaciones que hizo a las recomendaciones de viaje en todo el mundo para los estadunidenses, que incluye cuatro niveles y ubica a México en el nivel 2 (tomar mayores precauciones), por lo que los turistas deben considerar la existencia de mayores riesgos para la seguridad y la protección.

Sin embargo, Guerrero, Colima, Michoacán, Sinaloa (donde se realizará este año el Tianguis Turístico de México) y Tamaulipas fueron colocados en el nivel máximo por los riesgos de vida que implican (el 4), que significa no viajar a esos sitios.

Desde la perspectiva del presidente municipal de Acapulco, es necesario seguir insistiendo que se retire la alerta de viaje, porque a pesar de tener sus complicaciones de gran metrópoli no se puede comparara con el resto de las complejidades que se viven en otras zonas de Guerrero.

“No podemos pasar todas las acciones que hemos hecho para apoyar la actividad turística en temas de seguridad. En los últimos dos años no se ha presentado ningún incidente contra viajeros nacionales o internacionales. A pesar de que ya tenemos varios meses con la alerta los vuelos internacionales de EU y Canadá siguen llegando. Recientemente Volaris comenzó la ruta Los Angeles-Acapulco y les va bien”, comentó en rueda de prensa.

Evodio Escalante afirmó que a pesar de la nueva recomendación, no dejarán de seguir con los trabajos para celebrar a finales del 2018, los 500 años de la fundación de Acapulco, el destino turístico que puso a México en la vitrina internacional desde los años cincuenta.

