La actividad económica de todas las unidades de negocios, desde el micro hasta el grande, se verá afectada e incidirá directamente en los consumidores y destinatarios finales, ante un alza en los costos de operación por factores como el precio actual de las gasolinas y la paridad cambiaria.

El presidente del Colegio Queretano de Economistas (CQE), Arturo Muñoz Villalobos, indicó que el alza de los combustibles tendrá un efecto negativo sobre el poder adquisitivo, dado que se anticipan aumentos generalizados tanto en bienes, servicios y productos.

El inicio de año es muy problemático. Es un año muy complejo, de grandes retos para la economía del país y, en consecuencia, para la población , expuso.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) se estima una inflación de 3% para este año, pese a cerrar el 2016 con 3.36 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del colegio, podría elevarse a entre 4 y 4.5 por ciento.

A la expectativa

En este sentido, la industria local se mantiene a la expectativa de los aumentos que reportarán sus productos finales, a causa tanto del alza de los combustibles, principalmente del diesel, como de la variación del tipo de cambio.

Ambos fenómenos derivarían en aumentos de entre 3 y 4% en el costo del producto terminado, vaticinó el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esaú Magallanes Alonso.

Los mayores incrementos, anticipó, podrían registrarse en los productos que dependen de insumos de importación.

Definitivamente va a haber aumento en los precios, no podemos pararlo. Algo a lo que nos comprometimos es a no especular con los precios, no vamos a especular , sentenció.

Pese al efecto que genera la inminente protesta de Donald Trump por la Presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, los industriales confían en que se estabilicen los mercados financieros; aunque también se mantienen expectantes de las políticas que implemente en materia de comercio exterior.

En relación con las medidas implementadas por el gobierno federal, luego del alza en los combustibles, Magallanes refirió que estas acciones debieron implementarse previo a autorizar los incrementos.

El gobierno se comprometió a lo que tiene que hacer, no se comprometió mas que a su trabajo, lo que debió haber hecho desde el principio , enfatizó.

En tanto, el sector comercio también percibe un complejo avance de año.

Para los pequeños comerciantes, las dificultades se agudizan a incluso no tener expectativas de crecimiento para el presente año, aunó la presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios, Establecimientos y Prestadores de Servicios, Rocío Alvarado Ramírez.

En este contexto arranca el 2017 lleno de incertidumbre para los sectores que componen la actividad económica del país, un año que continuará rodeado de inestabilidad desde la perspectiva macroeconómica, advirtió Muñoz Villalobos.

viviana.estrella@eleconomista.mx