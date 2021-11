Monterrey, NL. La industria del acero de Nuevo León, es el tercer productor a nivel nacional, detrás de Coahuila y Michoacán, y enfrenta uno de los desafíos de la cadena de valor del sector en América Latina, que es la transición energética y la lucha contra el cambio climático, que implican grandes inversiones para producir un acero más ecológico.

El líder en la producción de acero es Coahuila, con 4.89 millones de toneladas anuales, le sigue Michoacán con 3.74 millones de toneladas y Nuevo León ocupa el tercer sitio con 2.84 millones de toneladas, de acuerdo con la Radiografía de la Industria del Acero en México 2021 de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero).

Uno de los principales productores de acero en la entidad es Ternium. Máximo Vedoya, es CEO de Ternium y presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), quien indicó en una columna publicada por Valora Analitik, que “el acero es el protagonista en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética hacia una economía descarbonizada”.

El CEO de Ternium puntualizó que las grandes acereras regionales de América Latina han lanzado planes y programas para reducir la huella de carbono para 2030, y continuar por esa vía hacia 2050, en concordancia con el Acuerdo de París.

Sin embargo, se enfrentan grandes desafíos como el tener que hacer grandes inversiones para producir un acero más ecológico, por ello, “el diálogo y colaboración público-privada resulta fundamental”, mencionó en su columna.

En ese sentido, comentó que el miércoles 17 y jueves 18 de noviembre próximos, se realizará el Alacero Summit 2021, donde se discutirá de manera virtual, "El Futuro de la Industria en un Mundo Sustentable”.

El congreso contará con la participación de oradores y expertos de la región y del mundo que darán su visión sobre la actualidad y los próximos desafíos y oportunidades para que el sector del acero siga realizando innovación y generando empleos de calidad.

Entre ellos, se destacan Jeffrey Sachs, director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; Xavier Sala i Martin, profesor de Economía de la Universidad de Columbia y autor del Índice de Competitividad Global; Moisés Naím, director de Foreign Policy (1996-2010) y autor del bestseller "The End of Power"; y Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (2005–2020) y director general de Allen & Co LLC.

Entre los principales oradores del sector, destacan Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, y Paolo Rocca, CEO de Techint Group.

México en el mapa del acero

México es el 15º productor de acero en el mundo, la producción anual de aceros terminados es de 16.4 millones de toneladas anuales y en todo el sector se generan más de 700,000 empleos. El país utiliza 16.1 Gigajoules (Gj), por cada tonelada de acero producido, 19% menos que el promedio mundial.

La sustentabilidad de la industria mexicana del acero

Agua limpia y saneamiento. El agua reciclada se utiliza en procesos de enfriamiento.

Energía asequible y no contaminante. El gas natural contribuye con el 52% del consumo energético. 10% del consumo eléctrico proviene de la autogeneración.

Producción y consumo responsables. La industria siderúrgica es esencial en la economía circular, a través de la reducción de uso de materiales, reúso y reciclaje. Se reciclan alrededor de 7 millones de toneladas de acero anualmente.

Acción por el clima. El sector participa en el programa del Sistema de Comercio de Emisiones, como parte de los mecanismos para reducir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2).

Con inforamación de Canacero.

kg