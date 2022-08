IP advierte riesgos a exportaciones jaliscienses

Guadalajara, Jal. Debido a que Jalisco cuenta con 21 sectores exportadores, y su principal mercado es Estados Unidos, la entidad puede verse “muy afectada” con la posible imposición de aranceles por parte del vecino país, dijo a El Economista el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

Advirtió que “no hay argumentos” para que México gane en caso de llegar a un Panel de Arbitraje, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a “dejar fuera una falsa soberanía”, recomponer y negociar con Estados Unidos durante esta etapa de consultas respecto a posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la política energética de México, que iniciaron el pasado martes.

“Si no llegamos a nada en estas consultas, lo que va a suceder es que vamos a perder en el Panel de Controversias y mucha gente no está entendiendo que la repercusión no se va a centrar en el sector energético, se van a centrar en productos estratégicos para los norteamericanos, y Jalisco se puede ver muy afectado”, alertó el dirigente del sector exportador.

Debido a la preocupación que priva en el sector exportador de la región, empresarios afiliados a Comce Occidente se reunieron con el exsecretario de Economía y experto en la negociación de tratados comerciales, Ildefonso Guajardo, para conocer su visión acerca de lo que espera a México en este proceso.

Agroindustria

De acuerdo con Landeros Volqarts, en caso de que Estados Unidos imponga aranceles a México, “ellos no van a escoger aranceles en áreas que puedan complicarles sus cadenas de suministros, pero sí, por ejemplo, el campo. Podrían verse afectados entonces, el aguacate, las berries y un sinnúmero de productos”.

Agregó que otro de los efectos negativos sería la pérdida de confianza que costó muchos años a los empresarios mexicanos alcanzar.

Aunque tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard descartaron el riesgo de que México salga del T-MEC, el dirigente de los exportadores en esta región afirmó que “eso nunca ha estado en riesgo”, por lo que pidió a las autoridades federales dejar de utilizar ese “falso dilema”.

“Lo que se debe entender el riesgo en el que estamos metidos ahorita porque puede venir una represalia fuerte que nos va a costar a muchos sectores económicos, porque con aranceles muchas empresas pueden dejar de existir y se pueden perder miles de fuentes de empleo y se puede poner en riesgo mucha de la Inversión Extranjera Directa”, ahondó.

