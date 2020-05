Monterrey, NL. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que resulta confuso el anuncio del gobierno federal sobre el retorno de la industria automotriz como actividad esencial, porque las autoridades federales indicaron que sería a partir del 1 junio y en Estados Unidos y Canadá inician formalmente el 18 de mayo.

"La fecha del retorno de labores del sector automotriz, al menos el conocimiento que tiene Coahuila, el 18 (de mayo) retornan a la actividad en Estados Unidos y Canadá, eso implica que México tendría que estar listo el lunes 18 de mayo, este miércoles de manera confusa comentaron que la parte automotriz se reintegraba el 1 de junio".

"No entiendo, ya se están preparando todas las armadoras para reintegrar labores el 18, Coahuila está listo para lo que se defina jurídicamente y que esto no depende de nosotros, al menos la parte protocolaria esté controlada por el gobierno del estado, que no tengamos problemas en los protocolos ni riesgos de contagio", dijo el mandatario de Coahuila.

Consideró que es un problema estar consultando el mapa para determinar cuáles son los municipios de la esperanza.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, expresó que en la etapa 1 de reactivación estarán los municipios que han detectado que no tienen contagio o proximidad con el Covid-19, "les hemos denominado los municipios de la esperanza, en el corte de hoy son 269 en 15 estados".

La segunda etapa es la de preparación donde dará a conocer la Secretaría de Economía los lineamientos, los protocolos, que se tienen que seguir para garantizar la salud, para garantizar un reinicio seguro de las actividades. Esta etapa de preparación va a correr entre el 18 y el 31 de mayo.

El gobernador de Coahuila dijo que para él los municipios de la esperanza son los 38, porque hay municipios pequeños sin contagios, pero que no representan la vida económica del estado y otros grandes que tampoco tienen contagios dentro del promedio poblacional que pudiera significar un riesgo.

"Coahuila está listo desde hace mucho tiempo para enfrentar esto, los alcaldes y la sociedad son muy responsables, el regreso de nuestra vida económica tiene buenos comentarios, no poniendo en peligro la salud", aseguró.

Recordó que en Coahuila los tres nuevos sectores que el Consejo de Salubridad General consideró como esenciales: automotriz, construcción y minería representan más de 317,000 empleos que regresarían a la vida laboral, y los que ya estaban trabajando como industrias esenciales son más de 200,000 plazas.

Destacó que en los meses de marzo y abril se han perdido 22,840 empleos, 5,598 en marzo y 17,242 en abril, eso los lleva a trabajar en una estrategia paulatina de recuperación del empleo.

Coahuila fue el estado con mayor valor de producción de equipo de transporte en el 2019, con 610,837 millones de pesos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

