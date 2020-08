Puebla, Pue. A una semana de la reactivación de actividades esenciales y no esenciales, 40 empresas, desde micro hasta grandes, afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) no pudieron retomar proyectos o no los iniciarán, debido a la falta de liquidez o porque quebraron.

Héctor Sánchez Morales, presidente del organismo que representa a 300 empresas, comentó que esa cifra puede crecer en lo que resta del presente año, pese a que el gobierno estatal está dando celeridad a las licitaciones de su plan de obras.

Explicó que ninguna constructora arrancó el 7 de agosto, porque antes tuvieron que hacer una evaluación de los materiales que con lo que contaban y la disponibilidad del personal para reprogramar las fechas de entrega.

“En esta semana que concluye, tuvimos conocimiento que 100 empresas regresaron a laborar con 30% de personal, situación que es complicada para agilizar las obras, pero debemos acatar la disposición del gobierno, así como implementar medidas para el traslado de personal y que mantengan la sana distancia”, abundó.

Comentó que los planes de obras se alteraron para la mayoría de las empresas al descapitalizarse por los paros, ya que pagaron a personal y a proveedores por material que no se usó “porque pensamos que íbamos a retornar en junio, lo cual no ocurrió, y eso nos afectó”.

Además, indicó que las licitaciones del gobierno estatal ayudarán a retomar las actividades para generar ingresos a los que ganen los proyectos y que a su vez haya subcontratación de otras en trabajos más especializados.

Inclusión piden

Sánchez Morales comentó que la obra pública en este periodo de crisis económica es fundamental para el sector, siempre y cuando haya la inclusión de la mayoría, al recordar que hubo empresarios que hasta vendieron maquinaria para subsistir, pero no les alcanzó para reactivarse en esta semana.

Puntualizó que los paros de cuatro meses y medio trajeron consecuencias graves, porque de los 7,500 empleos perdidos en lo que va del año, 4,000 fueron en el confinamiento, aunque confió en que sí pueden recuperar más de 50 por ciento.

Asimismo, destacó que la mano de obra es imprescindible, ya que 70% de un proyecto, cualquiera de obra pública o privada, requiere de personal para trabajos detallados.

Confió en que el semáforo del Covid-19 pueda cambiar pronto de rojo a naranja, para poder incrementar el personal y darle celeridad a los proyectos, pero dependerá del comportamiento social para lograr que los contagios bajen.

[email protected]