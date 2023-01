Estudiantes tapatíos desarrollan auto de carreras para competencia internacional

Guadalajara, Jal. Con un talento y pasión que superan con creces la limitante de los recursos económicos, el equipo UP Racing —integrado por 45 estudiantes de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara—, obtuvo un “resultado histórico” durante la Formula SAE Michigan 2022, la competencia internacional en la que participan jóvenes universitarios de todo el mundo quienes diseñan y fabrican sus propios autos de carreras.



Con un auto de combustión interna que fabricaron con 300,000 pesos, el equipo tapatío —único participante mexicano en esta competencia—, obtuvo la posición número 33 en general, y el noveno lugar en la prueba de costos en la que los jueces realizaron una auditoría completa a los más de 130 competidores internacionales.



“Esta competencia tiene la parte de carros eléctricos y carros de combustión interna; nosotros participamos con un auto de combustión interna y los resultados de la competencia en 2022, tuvimos el mejor resultado en la historia; somos un equipo bastante nuevo porque este fue el séptimo año (desde que se conformó el equipo) y la tercera competencia en la que ha participado”, comentó a El Economista la capitana del UP Racing, Natalia Martínez Torres.



Pese al presupuesto limitado, el equipo jalisciense logró pasar tres de las cuatro pruebas de seguridad, incluyendo el Noise Test o prueba de ruido que, hasta ahora, había sido “el coco” para el UP Racing.



“Es una competencia muy complicada porque usan unos medidores de decibeles muy específicos y aquí no tenemos el aparato específico para medirlos. Fue muy emocionante porque había sido el coco del equipo, esa prueba no la pasaban y ahora la pasamos a la primera”, indicó la capitana del equipo, quien actualmente estudia el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.



“Siempre ha sido mi sueño trabajar en el deporte automovilístico o trabajar en alguna empresa como Tesla, poder dirigir proyectos, innovar y contribuir a mejorar la industria automotriz”, subrayó.



Por su parte, la capitana mecánica del equipo, Mónica Híjar Navarro, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la UP, refirió que “me encantaría trabajar en la Fórmula 1, es como un sueño dorado. Estar en el mundo del automovilismo me apasiona y me encantaría dedicarme a eso en cualquier ámbito: restauración de carros, modificación, en una ensambladora; la mecánica automotriz me encanta”.

Patrocinios

Si bien los resultados han sido favorables, el equipo universitario —además de estudiar y trabajar en el proyecto—, se encuentra en la búsqueda de fondos que los ayuden a construir su nuevo auto de carreras con el que competirán en Formula SAE Michigan del 17 al 20 de mayo de este 2023, convencidos de que, con más recursos, podrían desarrollar un auto con el que pueden ubicarse en una mejor posición.



“Tenemos claramente mucho apoyo de la universidad; ellos son nuestro principal patrocinador; la carrera de Mecatrónica, la escuela de Ingenierías, pero nosotros tenemos que conseguir como fondear nuestro proyecto. La mayoría son apoyos en especie o nos manufacturan piezas. Acabamos de firmar con Totalenergies que nos dio un buen apoyo”, indicó la capitana.



“Esta competencia es de mucha captación de talento; en la competencia pasada estuvo Tesla durante todo el evento, nos llevaron la cybershop, y estaba una representante de Recursos Humanos que busca talento”, subrayó Natalia Martínez.



“Aquí en México, en Guadalajara, también; cuando nosotros vamos a ofrecer un patrocinio, lo que ofrecemos es un equipo integrado por 45 chavos con talento, con muchísimas ganas de crecer en la industria”.



Se trata de un equipo multidisciplinario integrado por 45 alumnos de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Industrial, en Innovación y Diseño, Ingeniería en Sistemas, Comunicación, Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad y Derecho.



rrg