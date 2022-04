Monterrey, NL. El padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, que apareció sin vida dentro de una cisterna en Escobedo, Nuevo León, dijo que los ciudadanos están hartos de esta inseguridad y que afecte a sus hijas. Y aclaró que las entrevistas que ha dado no son un circo, pues su hija está muerta por gente incompetente y personas que acosan sexualmente a menores.

“Mucha gente me decía, que esto era un circo; esto no es un circo, mi hija está muerta”, dijo a la prensa Mario Escobar.

Dijo que está muy molesto con el fiscal Rodolfo Salinas, quien estuvo a cargo del caso, porque le pidió este jueves 21 de abril, a él y a su esposa que lo acompañaran para darles información, y los llevó al Motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera a Nuevo Laredo, donde les comunicó que habían encontrado el cuerpo de una mujer.

Cabe mencionar que durante 13 días, la familia de Debanhi acompañada por autoridades judiciales, y vecinos, buscaron intensamente en esa zona y no encontraron rastros de la joven, por lo que temen que su cuerpo haya sido puesto en la cisterna.

Mario Escobar cuestionó al fiscal: “¿Cuatro veces han cateado este lugar y por qué a la quinta vez aparece (el cuerpo)? Pregunto, ¿cómo llegó? hasta la cisterna", no puede ser porque habría tenido que subir una barda”, explicó.

Sobre la tesis de la fiscalía de que la joven pudo haber entrado al Motel para buscar ayuda y haber resbalado, el padre de Debanhi atajó: “es mentira, es totalmente mentira, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, esta es una zona de peligro. Mi hija fue privada de su libertad”, aseveró.

Comentó que la Fiscalía fue muy hermética y hasta hace dos días le mostraron un video, donde el taxista Juan David Cuéllar, presuntamente tocó indebidamente a Debanhi, y ella se bajó del taxi.

El fiscal Rodolfo Salinas le comentó a Mario Escobar que el taxista no fue detenido porque no había delito qué perseguir. Esto ocurrió frente a los responsables de la Comisión de Búsqueda estatal y federal.

Cabe mencionar que el 7 de abril, fue encontrada sin vida María Fernanda Contreras, en el municipio de Apodaca. Sus padres señalaron que desde el primer día en que desapareció la joven de 26 años, informaron a las autoridades de la última localización del GPS, sin embargo, la encontraron en este sitio cinco días después.

Falla humana

La prensa cuestionó al secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua, sobre el fallo de la Fiscalía General de Justicia del estado, quienes habían revisado varias veces el Motel y dijeron que no habían encontrado rastros de Debanhi, a lo que respondió: “Es una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, no es la primera vez que pasa en las búsquedas, en todo el mundo”.

El gobernador de Nuevo León anunció el 7 de abril varias acciones coordinadas con autoridades judiciales, para acelerar la búsqueda de más de 20 jóvenes que han desaparecido en Nuevo León.

Esta tarde familias completas, marcharon por Avenida Morones Prieto, a un lado del Río Santa Catarina, con dirección hacia el Palacio de Gobierno, en solidaridad con las familias de las jóvenes que desaparecieron y no han sido localizadas, como es el caso de Yolanda Martínez Cadena, quien salió a buscar trabajo y ya no regresó, sin embargo, su padre no ha logrado despertar el interés mediático y está desesperado buscando a su hija.

Las consignas que gritan algunas mujeres son: “No fue accidente, fue feminicidio”. “No estamos solas, nos falta Debanhi, nos falta Mary Fer, nos falta Gabriela, nos falta Yolanda”.