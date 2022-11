Estamos recuperando Álvaro Obregón y recuperaremos la Ciudad de México: Lía Limón

La alcaldesa informó las acciones de su primer año de gestión.

Con la mira bien puesta y la certeza de que lo que se está haciendo en Álvaro Obregón se puede replicar en toda la Ciudad de México y rescatarla para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la alcaldesa Lía Limón, rindió su primer informe de gobierno al frente de la demarcación.

“Pero más aún, queremos que esto que hoy estamos construyendo en Álvaro Obregón, sea una realidad para toda la ciudad, pues los problemas de esta demarcación son problemas que todas y todos los capitalinos enfrentan cada día en las distintas alcaldías”, subrayó.

Destacó que, en mayo del año pasado, cuando fue claro el respaldo a su propuesta y las y los votantes de Álvaro Obregón confirmaron que iba a ganar, no dudó en señalar que quienes en realidad ganarían, serían las y los habitantes de la alcaldía.

Que ganarían las mujeres que tendrían de regreso a las Estancias Infantiles, una tarjeta aliada que las apoyara en la manutención de sus hogares y políticas públicas circulares con enfoque de género; que ganarían las y los jóvenes que hoy tienen espacios deportivos, culturales, recreativos y formativos abiertos; que ganarían quienes buscan empleo y quienes perdieron sus negocios, porque contarían con un gobierno sensible, pero, sobre todo, decidido a impulsar la reactivación de la economía, construyendo alianzas y sumando esfuerzos.

Asimismo, que ganarían todas y todos con calles iluminadas, con más patrullas, policías y cámaras, porque eso significa mayor seguridad, además que tendrían un gobierno decidido a brindar servicios públicos eficientes, sin preferencias ni distingos políticos, y ese es el motor que mueve a toda la estructura de Álvaro Obregón todos los días.

“Es un hecho que la ciudadanía percibe la inseguridad como el principal problema de la capital. Y la crisis económica como el principal problema de sus familias. Por ello, la Ciudad de México no puede ser aliada de la estrategia de abrazos y no balazos. Así como estamos blindado Álvaro Obregón, quiero blindar a toda la Ciudad de México. Porque la capital de todas y todos los mexicanos debe distinguirse por ser la más segura del país”, recalcó.

En materia económica, señaló que la CDMX tiene todo para destacar en su nivel de crecimiento y nunca más ocupar, como lo fue al cierre de 2021, el lugar 31 a nivel nacional; por lo cual requiere, también, un gobierno comprometido con la inversión en

infraestructura.

Añadió que el sistema de transporte público en todas sus modalidades, las redes de agua potable y drenaje, la infraestructura vial, requieren de un gobierno con una visión a futuro que plantee soluciones y proyectos que resuelvan los problemas pensando en la ciudad que queremos para 2050. Porque de nada sirve invertir en proyectos que más tardan en concluirse que en ser obsoletos.

Enfatizó que por supuesto, la Ciudad de México debe destacar por su agenda de género, ya que fue pionera en avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, pero no lo ha sido en la implementación de políticas públicas con un verdadero enfoque de género, que entiendan y atiendan problemáticas como el acoso laboral y sexual, la violencia de género en todas sus manifestaciones, los feminicidios y por supuesto, temas menos visibles como la desigualdad salarial y la falta de oportunidades para la inclusión productiva.

Frente a esta realidad, el piso que propuso es que lo que se está haciendo en Álvaro Obregón, con políticas públicas que protegen, empoderan y provocan la inclusión económica, laboral y social de las mujeres, se traslade a la capital de todos los mexicanos.

De manera categórica advirtió: “hoy, con hechos, les digo que en esa ruta estamos y que, con resultados, ¡sí hay futuro!; Porque no nos detuvieron en campaña; no nos detuvieron en la transición; no nos detuvieron cuando nos limitaron presupuestalmente. no nos han detenido con la persecución y el hostigamiento de que somos objeto. Tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¡si se puede y voy a entregarlo todo para lograrlo!”

Al enfatizar que una ciudad verdaderamente igualitaria y equitativa, una ciudad competitiva, segura y que supere el rezago que hoy tiene su infraestructura, con servicios de salud de calidad y con educación acorde a la era digital, Lía Limón exhortó a los presentes a luchar para recuperar la ciudad porque sí hay de otra y en Álvaro Obregón se está demostrando.

Al dar a conocer los avances en los programas y acciones implementadas en este año de gestión, la alcaldesa aseguró que para ella lo más importante del servicio público, es la oportunidad que tiene de cambiar vidas: “de eso se trata este ejercicio de rendición de cuentas: de informar lo que se ha para transformar las vidas de quienes viven en Álvaro Obregón.

“Una gran alcaldía como esta, igual que todas en la ciudad, no merece un gobierno ausente.

No merece tampoco un gobierno de ocurrencias y de proyectos inútiles, con gente sin experiencia y sujeta a la voluntad y el capricho de políticos autoritarios”, apuntó.

Logros y avances más significativos

Seguridad

En este primer año, se logró reducir en 25% la incidencia de los delitos de alto impacto y en 10 puntos porcentuales la percepción de inseguridad; se reforzó e incrementó en un 83 por ciento el estado de fuerza, pasando de 408 a 540 policías, y de 35 a 81 patrullas y 4 motocicletas.

Servicios públicos

En alumbrado público, al mes de de septiembre rehabilitamos cerca de 24 mil puntos de luz; mientras que se repararon más de 15 mil baches y repavimentaron más de 37 kilómetros, para fin de año sumarán 52 kilómetros.

Asimismo, se realizaron 10 jornadas de reforestación en seis áreas de valor ambiental de las 13 que se encuentran en la demarcación, plantandose más de 3 mil árboles, así como 35 mil plantas, a las que se suman 12 mil en parques y jardines. En la planta de composta, una de las seis que hay en la ciudad se produjeron mil 100 toneladas que sirven para el mantenimiento y conservación de áreas verdes.

Rescate y recuperación de espacios públicos

Al día de hoy están abiertos y operando el 99% de las instalaciones deportivas, culturales y educativas, mismas que son utilizadas por casi 6 millones de usuarios al mes; además ya funcionan 111 de los 113 espacios deportivos que existen en la demarcaión y que reciben a 2 mil usuarios diariamente.

Reactivación económica

Entre enero y agosto de 2022 se abrieron casi 700 nuevos negocios y se crearon más de 11 mil nuevos empleos; por lo cual, Álvaro Obregón es la cuarta alcaldía con más empleos generados a nivel ciudad.

Mujeres, niñas y niños

Hasta este día se reabrieron 24 estancias infantiles, con capacidad de atención de 1,068 niños y niñas, de los cuales ya hay 775 inscritos; 9 de ellos con alguna discapacidad.

Se puso en marcha la Tarjeta Aliada, con la que se otorgan 5 mil apoyos de 9 mil pesos anuales a madres solteras.

Se realizó la Feria del empleo para mujeres, en la que participaron 51 empresas, ofreciendo mil 250 puestos.

Se implementó la Línea Aliada en colaboración con Fundación Origen, con la que ha atendido a más de mil 700 atenciones mujeres víctimas de violencia con asistencia legal y psicológica.

El equipo de Contacto Mujer ha atendido, acompañado y brindado seguridad a más de mil 800 mujeres, de las cuales, se ha traslado a más de 500 al Ministerio Público para iniciar su denuncia.

La alcaldía cuenta ya con 138 puntos violeta, espacios para el resguardo temporal de mujeres en situación de riesgo, 3 de ellos están instalados en estancias infantiles, 16 en marcados y existen 2 que están abiertos las 24 horas.

Es la primera alcaldía con un refugio creado con recursos 100 por ciento propios. Se trata la Casa Aliada Vania, un lugar especializado para mujeres que se encuentran en riesgo de violencia feminicida, así como para sus hijas e hijos, el cual es operado por FORTALEZA IAP, una institución con más de 28 años de experiencia en la materia. En este año más mil 700 mujeres recibieron asistencia jurídica gratuita.

Acompañaron a la alcaldesa los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; la Secretaria General del CDN PAN, Cecilia Patrón; los drigentes en la CDMX Andrés Atayde, y del PRD, Nora Arias Contreras.

Además la senadora Beatriz Paredes Rangel; los diputados federales Santiago Creel Miranda, Margarita Zavala Gómez del Campo, Jorge Romero Herrera, Jorge Triana, Mariana Gómez del Campo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Santiago Torreblanca, Karla Ayala Villalobos y Marisol Villaseñor Dávila.

Asimismo, los diputados locales: Christian Von Roehrich, Ernesto Alarcón Jiménez, Royfid Torres González, Víctor Hugo Lobo Román, Claudia Montes de Oca del Olmo, Luisa Gutiérrez Ureña, José Gonzalo Espina Miranda, María de Lourdes González Hernández, Polimnia Romana Sierra, Daniela Álvarez Camacho, Héctor Barrera Marmolejo, María Salido Magos, Ana Villagrán Villasaña, Federico Döring Casas, Luis Chávez García y Tania Larios Pérez.



También asistieron los alcaldes: de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández; de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Águilar; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves; de La Magdalena Contreras, Luis Quijano Morales; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea; de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina; de Tlalpan, Alfa González Magallanes y de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba.

El presidente de Canirac, Germán González; los líderes de Sí Por México, Claudio X González y Gustavo de Hoyos; Alessandra Rojo de la Vega, Directora General de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo; Enrique de la Madrid, Ernesto Cordero y Fernando Gómez Mont.