En Cancún, usuarios convocan a no usar taxis por un día

Cancún, QR. A través de redes sociales los ciudadanos están convocando a una jornada sin usar taxis en Cancún, luego de las agresiones difundidas ampliamente donde los operadores agreden tanto a choferes de Uber como a turistas que hacen uso de esta plataforma de transporte.



“Ya basta de sus abusos, si quieren que tomemos taxi mejora tu servicio, capacita a tus chóferes, no abuses de la tarifa, y siempre cuida del pasaje, si no Uber siempre será la mejor opción”, se lee en uno de los mensajes de Twitter que está difundiendo la convocatoria.



El encono de los taxistas pertenecientes al Sindicato Andrés Quintana Roo ha ido escalando de intensidad luego de que el poder judicial otorgó un amparo a Uber el pasado 11 de enero para poder operar en el estado sin necesidad de contar con una concesión otorgada por el gobierno del estado.



Desde entonces se han presentado por lo menos dos incidentes violentos, los cuales han generado indignación entre los cancunenses, involucró a una familia de turistas rusos que fueron obligados a bajar de un vehículo de Uber en pleno centro de Cancún, ante el asedio de taxistas, quienes cerraron el tráfico en la Glorieta del Ceviche hasta que llegaron patrullas de Seguridad Pública municipal.



Las imágenes muestran a la madre de familia en pánico y uno de sus hijos llorando ante la violencia con la que fueron obligados a descender del auto. No hubo detenidos.



El segundo incidente ocurrió menos de 24 horas después en la zona hotelera de Cancún, donde un operador de Uber acudió a recoger a un grupo de turistas al hotel Krystal, ubicado en el kilómetro 9 del bulevar Kukulkcán.



Los turistas fueron impedidos a abordar el auto por parte de cinco taxistas, sometiendo a golpes a uno de ellos, hasta que llegaron elementos de la policía municipal y detener a dos de los agresores.



Cámaras empresariales han criticado la pasividad del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), al que le exigen que ponga alto a la violencia del sindicato de taxistas, pero el titular de la dependencia, Rodrigo Alcázar Urrutia, se ha limitado a responder que Uber no puede operar en la entidad hasta que no se reforme la ley que se declaró inconstitucional con el amparo concedido a Uber.



Reconoció que si bien los taxistas no tienen ninguna autoridad para detener a los choferes de plataforma digitales de transporte, no le corresponde al Imoveqroo perseguir delitos, sino a la Fiscalía General del Estado (FGE).



