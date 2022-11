En 2023 los temas políticos globales pueden tener un impacto importante en México: Canacero

Monterrey, NL. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), reeligió para el periodo 2022-2023 a la mesa directiva que encabeza David Gutiérrez Muguerza. El dirigente comentó que 2023 será un año difícil por temas políticos globales que pueden tener un impacto importante en México.

En rueda de prensa, en el marco de la 74 Asamblea General Ordinaria, Gutiérrez Muguerza explicó que si bien la industria siderúrgica puede compensar el déficit que hay entre las importaciones y exportaciones de acero con producción nacional, si le pueden impactar los precios internacionales de este commodity.

"En volumen, si consideramos las importaciones y que podemos compensarlas con producción nacional pudiéramos salir avante, pero el precio en la industria se rige por precios internacionales, ahí si vemos que puede haber un impacto por todo lo que está sucediendo en el mundo”, expresó.

Al cierre del año las exportaciones de acero llegarán a 5.1 millones de toneladas, mientras que las importaciones serán de 11.7 millones de toneladas, lo que representa un déficit de 6.6 millones de toneladas, ya que el consumo se estima en 25 millones de toneladas.

Por su parte, Máximo Vedoya, CEO global de Ternium, y vicepresidente del organismo, agregó que “lo que pase en 2023 tendrá que ver con lo que pase en el mundo, qué viene a futuro con Estados Unidos si habrá o no recesión, no tenemos una respuesta”.

La única nota concreta de los estudios económicos que se hacen sobre el Consumo Nacional Aparente es el que hizo en fecha reciente World Steel Association, en octubre, “entiendo que el consumo de acero de México crecerá en 2023 alrededor del 3%”, aseguró.

Con respecto al sector automotriz, Vedoya agregó que sigue habiendo más demanda que producción, tanto en Estados Unidos y en México, al ver los inventarios no hay disponibilidad de automóviles porque siguen faltando los semiconductores y otros elementos, en la cadena de valor, y se observan algunos paros de plantas, no por la demanda sino porque no hay componentes.

Esta situación, anotó, es mejor que como estaba hace tres meses, y se tiene la esperanza que se regularice. Algunos de los factores que hacen que el consumo de acero no baje en 2023 sino que suba, es porque no ha habido mucha demanda en Estados Unidos y en México, ya que los inventarios tienen una baja histórica. En el caso del sector de la construcción en México, “nosotros lo vemos más deprimido”.

David Gutiérrez Muguerza apuntó que “en la construcción hay algunos sectores que tienen un potencial de crecimiento, si logramos aprovechar como país con el nearshoring, en la construcción de parques industriales, además de los proyectos de infraestructura del gobierno federal y algunos gobiernos estatales, si se logran hacer con la velocidad que se están planeando, pueden traer un repunte".

"Hay otros sectores que están siendo impactados con los nuevos costos, sobre todo edificación de vivienda”, ahondó Gutiérrez Muguerza.

Proyectos en Nuevo León

El presidente de Canacero y también director general de Deacero, hay varios proyectos de infraestructura interesantes a nivel estatal, los cuales junto con los proyectos de la federación pueden ayudar de manera significativa a la industria, así como continuar fortaleciendo el convencimiento del uso de producción nacional en los proyectos de los gobiernos estatales y federal.

Máximo Vedoya agregó que “estos proyectos sí son importantes, como decía David, no te cambian la ecuación de todo el consumo del acero: por ejemplo, el Consumo Nacional Aparente (CNA) en México es de 25 millones de toneladas, la obra del acueducto El Cuchillo II, son 100,000 toneladas, son números buenos y bienvenidos”.

México y particularmente en Nuevo León, "creo que un problema más grande o igual que (la necesidad) de energía, a futuro, que es la infraestructura de carreteras, puentes, acueductos, o sea, México está muy saturado en todo eso, entonces yo creo que los gobiernos estatales tienen que poner en su prioridad el tema de infraestructura para poder aprovechar la oportunidad que tenemos, (con el nearshoring) bienvenidos", puntualizó.

"Ahora, ¿esto cambia la dinámica del sector siderúrgico? no, pero son valores importantes”, concluyó Máximo Vedoya.

kg