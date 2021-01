Querétaro, Qro. Porcicultores vislumbran aumentos en el precio de la cárnicos derivado del déficit de producción de granos de maíz, lo que impactará en que se encarezca los productos de origen porcino, dio a conocer la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex)

La secretaria general de la Opormex, y representante del gremio en Querétaro, Marilú Ábrego Chávez, destacó que los productores del estado plantean asumir el alza en los precios, hasta que sea insostenible.

En el último bimestre del año, los porcicultores aún adquirían la tonelada de maíz a 4,950 pesos, precio que al 20 de enero se elevó 3%, a 5,100 pesos la tonelada.

De manera anual, expuso, el déficit de maíz en el país es de cerca de 16 millones de toneladas, generando un encarecimiento del producto que a su vez impacta en los costos de producción del sector porcícola.

El incremento seguirá, la idea es no trasladar este aumento a los consumidores, (…) los productores no hemos parado ningún día de trabajar, no podemos bajar la cortina”, pronunció.