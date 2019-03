Querétaro, Qro. Ante un panorama de incertidumbre, es necesario que las empresas sigan invirtiendo, pero con cautela.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, destacó que la actividad económica no debe detenerse; sin embargo, refirió que los inversionistas deben analizar el entorno donde aterrizarán sus proyectos de inversión y tomar acciones con moderación.

“Invertir moderadamente, pero seguir invirtiendo. Diversificar nuestro portafolio, no contribuir a propagar la incertidumbre, no generar mayor nerviosismo en el sector y no alterar más el crispado panorama que ya tenemos”, pronunció.

Jiménez Salcedo enfatizó que, ante un entorno caracterizado por la incertidumbre tanto en el ámbito nacional como internacional, el sector productivo debe seguir activo.

“Porque no podemos parar. A pesar de la incertidumbre que estamos viendo tenemos que continuar, el sector productivo de este país somos los empresarios y tenemos que seguir caminando por México, que la gente, en vez de decir que ya no quiere invertir, que sí, que inviertan, que lo mediten, que vean bien en dónde van a poner su dinero”, dijo.

Respecto a los riesgos que han señalado calificadoras a nivel internacional sobre la economía mexicana, la empresaria refirió que se debe prever que haya condiciones de certeza para garantizar el retorno de sus inversiones.

“Más que temor es el tema de la incertidumbre que, en general, tiene México por las recomendaciones que dan estas financieras (calificadoras). (La recomendación a los inversionistas) es que vean bien cómo van a invertir en México, pero el tema es no pararle, la incertidumbre seguirá dependiendo de las decisiones que se vayan tomando a nivel federal”, expuso.

La Iniciativa Privada, añadió, tiene que estar informada previamente antes de tomar decisiones de inversión.

Entre los factores que han inyectado incertidumbre al sector empresarial se enlistan los efectos de políticas públicas implementadas por la Federación, tales como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

“Tienen que estar muy bien informados; yo creo que cualquiera de nosotros a donde vayas a poner tu dinero debe tener primero la certeza de que tu dinero se te va a redituar, se te va a recompensar con creces, pero siempre la recomendación es que donde vayas a poner tu dinero tengas toda la información previa”, refirió.

Sin embargo, contextualizó que a nivel nacional la proyección de crecimiento económico ha reportado diversos ajustes a la baja, hasta rondar en cerca de 1% para el año en curso.

“Hay una desaceleración económica de Estados Unidos, combinada con la caída del gasto en infraestructura en los estados del país, contra proyectos muy cuestionados de la nueva administración como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya; ello —entre otras cosas— ha llevado a una incertidumbre generalizada en el país”, declaró.

Al alza

La presidenta local de Coparmex estimó que Querétaro seguirá reportando crecimientos por encima de la media nacional.

A este panorama, acotó, se añade que el estado pertenece a una de las regiones económicas más productivas y con alta generación de empleos y atracción de inversiones.

En este escenario, el gobierno estatal de Querétaro emprende una gira de trabajo por Canadá, con el objetivo de dar confianza a las inversiones canadienses en el estado, informó el mandatario Francisco Domínguez Servién.

Durante la gira, manifestó, se irá en búsqueda de nuevos proyectos en los sectores aeroespacial, automotriz y nuevas tecnologías.