Cancún, QR. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) dio a conocer que antes de que concluya enero se tiene programado el lanzamiento del sitio web del Caribe Mexicano, elaborada por la compañía Simpleview, misma que lleva también los destinos de Las Vegas, Australia y Dubai.

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, informó que además se realizarán campañas en línea para todos los mercados, una campaña publicitaria especial para Cancún, además de que, en el 2020, Tulum contará con una estrategia de embajadores y la optimización de las redes sociales de todos los destinos turísticos de Quintana Roo.

Para Estados Unidos, las campañas incluyen: The New York Times, digital e impreso; Sunday Magazine; T Magazine; National Geographic; Honeymoons.com; The Knot; Bridal Guide, Organic Spa; Travel Weekly; Medios Virtuoso; travAlliancemedia; American Airlines, videos en el vuelo; CBS; Travel + Leisure; Departures; CNN; pantallas digitales, taxis, radio, además de video on demand y programas de televisión nacional.

En cuanto a campañas nacionales, se tiene proyectado trabajar con los principales medios de comunicación como Grupo Milenio, Capital Media-Reporte Índigo, Efekto TV, El Heraldo de México, El Economista, entre otros; además de pantallas digitales, explicó Flota Ocampo.

El funcionario adelantó que las campañas de publicidad se desplegarán en Canadá, Latinoamérica, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Australia, además de que se tiene considerado participar en las principales ferias internacionales, así como caravanas, para el primer semestre, como la Fitur de España; ITB Berlín; IMEX Frankfurt; IBTM, en Barcelona; Ultra Summit, en Texas; MPI Congreso Nacional, así como la ANATO y la FIEXPO en Colombia, además del Tianguis Turístico de México en Mérida, Yucatán.

Las campañas publicitarias cooperativas se realizarán con Expedia, Bookit.com, Delta Vacations, Southwest Airlines, Westjet, Sunwing Airlines, Air Canada, Price Travel, Logitravel, Barceló Viajes, entre otros.

El director del CPTQ explicó que continuará difundiéndose el contenido de The Action Network, la red de comunicación interestatal que conecta la industria del turismo de Quintana Roo ­–gobierno, Iniciativa Privada, asociaciones– para dar a conocer las noticias positivas del estado, así como los hechos que deben ser atendidos de manera expedita.

“Para el CPTQ, reforzar la promoción en el 2020 es el principal objetivo y expandir mercados como el ruso, de Medio Oriente, además de incrementar el de Europa, Estados Unidos y Canadá”, refirió.

El compromiso, añadió, es seguir promocionando los destinos turísticos de Quintana Roo:

Cancún

Isla Mujeres

Puerto Morelos

Riviera Maya

Cozumel

Playa del Carmen

Tulum

Maya Ka’an

Holbox

Bacalar

Chetumal

Mahahual

Costa Mujeres

Destacó que es indispensable para el crecimiento del estado contar con un mayor número de llegadas internacionales y mayor captación de inversiones en infraestructura hotelera.

El funcionario comentó que en el 2020 ejercerán 300 millones de pesos adicionales que se autorizaron en el 2019, pero no alcanzaron a ejercerse durante ese año.

El Presupuesto de Egresos del gobierno de Quintana Roo para el 2020 consigna un gasto de 736.53 millones de pesos para el CPTQ, cifra superior en 336 millones respecto de los 400 millones asignados a este organismo durante el 2019.

[email protected]

kg