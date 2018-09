Andrés Manuel López Obrador y gobernadores del país llegaron a un acuerdo: implementar el Plan de Maestro de Mejoramiento de Barrios, el cual implicará atender municipios con alto nivel de pobreza e inseguridad, como Tijuana, Texcoco, Acapulco y Chimalhuacán.

Para analizar este programa, López Obrador se reunió con los mandatarios Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Aristóteles Sandoval Díaz, de Jalisco; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Antonio Echevarría García, de Nayarit; y el Ejecutivo estatal electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“Con los gobernadores analizamos otro programa que es el desarrollo urbano y las viviendas en las colonias marginadas, en las colonias más pobres, tanto en la frontera como en el Valle de México, y en las ciudades fronterizas, porque no queremos estos contrastes que duelen, que indignan; que hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe, del Pacífico y al mismo tiempo colonias donde no hay drenaje, no hay servicios públicos, inseguridad, violencia”, explicó López Obrador.

Necesidades

El llamado Plan Maestro de Mejoramiento de Barrios atenderá a los municipios fronterizos de San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila; Juárez, Chihuahua.

En la zona conurbada de la capital del país: Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

De las ciudades turísticas, Acapulco, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco, y Playa del Carmen, Quintana Roo.

El gobernador del Estado de México explicó que para este plan, a los mandatarios les corresponderá realizar los estudios, y posteriormente se buscarán los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019.

“A partir de este programa se está planteando el mejoramiento urbano, se van a hacer estudios, de la mano de universidades como el Instituto Politécnico Nacional, de cuáles son las necesidades básicas de estos municipios, invertir en mejora de servicios públicos, llevar agua potable, incluso movilidad en estos municipios que colindan con la Ciudad de México”, comentó.

Tejido social

Enrique Alfaro Ramírez mencionó que este programa ayudará a recuperar espacios públicos, así como el tejido social.

Manifestó que Andrés Manuel López Obrador garantizó a los mandatarios estatales que en octubre próximo presentará el plan de seguridad que seguirá el nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre.

