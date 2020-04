Como parte de la estrategia de ayudar económicamente a la población, así como a las empresas, de la Ciudad de México durante la contingencia por la pandemia de Covid-19, autoridades locales presentaron más programas, además aseguraron que en mayo seguirán apoyando.

En conferencia de prensa virtual, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que siguen trabajando para generar esquemas y mecanismos que permitan ayudar a la población de la urbe durante esta contingencia.

Sin embargo, precisó que si se quiere superar esta pandemia y se quiere regresar a una dinámica económica normal se tienen que acatar las medidas de salubridad que buscan evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Entonces aquí es responsabilidad de todos el poder mantener la sana distancia (...) Los apoyos que se van a dar en mayo (son) para poder fortalecer la situación difícil que están viviendo muchos de los habitantes de nuestra ciudad (...) Estamos buscando todos los mecanismos para poderlos apoyar”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Nosotros hemos buscado acciones diversas que llegan cerca de los 2,000 millones de pesos de apoyo de distintas formas a las microempresas, directamente a las familias para poder mantener al menos un mínimo de bienestar que tiene que ver con la alimentación”, recalcó.

En ese sentido, la funcionaria local precisó que un nuevo apoyo que se incorpora es la asistencia a adultos mayores; ellos “tienen redes de apoyo a través de sus familias, pero hay algunos que viven solos y ahí está trabajando de manera muy importante la Secretaría de Bienestar, llamando no solamente para temas de salud sino en general todas sus necesidadesW.

Al respecto, la titular de la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo Rojo explicó que desde esta semana realizarán visitas de asistencia a las casas de este sector de la población, además de manera eventual se les dará paquete de apoyo alimentario, con una canasta alimentaria.

Recordó que en esta Fase 2 de la pandemia han ayudado a personas mayores de 68 años de edad que tienen tres características específicas: la primera, es que viven solas; la segunda, es que tienen alguna condición previa de salud que las coloca en una situación de vulnerabilidad; y la tercera, es que no tienen una red de apoyo familiar o social.

Ocejo Rojo acotó que hasta este viernes 17 de abril han identificado a 5,429 personas de la tercera edad y de ellas 1,526 han solicitado algún tipo de asistencia.

Otro de los apoyos que se estarán dando es lo publicado en la Gaceta Oficial de la capital, desde este lunes 20 de abril se otorga una ampliación del pago para el Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos, así como los derechos de control vehicular correspondientes, cuyo vencimiento original era del 31 de marzo y ahora será hasta el 30 de junio, no generando recargo ni actualización.

De igual forma, se otorga otra ampliación para la obtención del subsidio al Impuesto Sobre Tenencia, hasta el 30 de junio del 2020; también “se suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la administración pública, incluidos los de naturaleza fiscal”.

Además, este lunes se abrió la convocatoria para el apoyo emergente a personas trabajadoras no asalariadas residentes de la Ciudad de México, que ofrece un apoyo emergente único por un monto de 1,500 pesos.

“El trámite de solicitud será a través del correo electrónico de la persona interesada y, excepcionalmente, de manera personal (...) Las personas interesadas en recibir el apoyo deberán enviar a las cuentas de correo electrónico [email protected] o [email protected] un mensaje, señalando como asunto Solicitud de apoyo acción social, y en el texto incluir su nombre completo y número de licencia”, se lee en la convocatoria.

Descarta represalias

Sheinbaum Pardo descartó que vayan a efectuar sanciones o multas, como en otras entidades federativas, a las personas que no respeten el confinamiento; adelantó que ya estarán anunciando las medidas de control, así como económicas, para la Fase 3 de la pandemia.

“Ya las vamos a anunciar, las estamos revisando de distinta manera. Ha habido varios planteamientos pero no vamos a llegar como han llegado en otros estados de la República a multar a la gente que esté en la calle o a detenerla. Por qué no lo hacemos, primero por convicción, porque creemos en la conciencia de la gente, porque vivimos en una ciudad democrática y segundo porque no habría capacidad”, reiteró.

“Entonces estamos buscando mecanismos que generen mayor concientización y al mismo tiempo evitar que haya congregaciones en la ciudad pero va a ser dentro de los márgenes democráticos de nuestra ciudad y de nuestro país”, refirió.

[email protected]

kg