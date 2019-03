El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en específico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que reconsidere, revise y evalúe con datos el potencial que poseen las Zonas Económicas Especiales (ZEE), pues si se cancela el proyecto de inversión será “una mala noticia” para los estados más pobres de México.

Dentro de los proyectos de las ZEE se encuentran por participar empresas de Canacintra, en las ZEE de Coatzacoalcos, Tapachula —área de influencia— y Lázaro Cárdenas, en los ramos metal-mecánica (acereras), energía, medicamentos, petroquímica y agroindustria.

“Esto ya lo platicamos con el gobierno federal y ellos tienen la impresión de que hay que invertir mucho en la infraestructura, y esto porque hay diversos grados de desarrollo en las zonas. Pero estas tres zonas (Coatzacoalcos, Tapachula y Lázaro Cárdenas) tienen infraestructura suficiente para poder seguir adelante con la ZEE, si no fuera así, no invertirían en el corredor transístmico que no hace ninguna obra de gran envergadura, sino corrigiendo los trazos del ferrocarril, y hay dos aeropuertos y puertos, no necesita nada más del gobierno federal que crear condiciones de seguridad y llevar a cabo las ZEE”, refirió.

Destacó que Canacintra ha sido un organismo empresarial dinámico en el desarrollo de las ZEE, al contar con consejeros en el proyecto de Estado, donde participa la Iniciativa Privada, el gobierno, los legisladores y las autoridades locales.

En entrevista, Castellanos Férez dijo a El Economista que las ZEE ya tienen un gran avance en la ejecución de la ley, sólo faltaba ser autorizadas.

Con ese tipo de anuncios de la SHCP, de que se analiza si se desaparecerán las Zonas Económicas Especiales, ahondó, “el problema al que nos enfrentamos es que no dejamos que maduren y el país cambia cada seis años, de acuerdo con cada gobierno, cuando se debería de construir con visión de largo plazo”.

El presidente de la Canacintra sostuvo que se trabajó con el Banco Mundial para definir y cuidar las ZEE, a fin de que tuvieran éxito, acorde a las vocaciones de cada región. “Se cuidó esa parte”.

“La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales tuvo el aval y acompañamiento del Banco Mundial, de la ONU, para ver qué cosas habían funcionado y qué otras no en algunas partes del mundo. Se diseñó un esquema de incentivos y un andamiaje legal que le da robustez y que lleva el desarrollo a zonas marginadas, el caso de Lázaro Cárdenas tiene una zona de influencia en el norte del estado de Guerrero que debe ser aprovechado”, señaló.

Lamentó que después del 1 julio, una vez que ganó las elecciones López Obrador, se pidió que no se tomaran decisiones, “debido al reacomodo de las dependencias federales y ajustarse al programa de austeridad, en donde hubo disminución de personal”.