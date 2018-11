Querétaro, Qro. Frente al cambio de administración federal, prevalece la incertidumbre respecto a la manera en que se aplicarán los programas de concurrencia con el estado, especialmente en el ramo agropecuario.

Hasta ahora, no hay definición de cómo se implementarán estos programas durante la administración entrante, refirió el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) del estado, Carl Heinz Dobler Mehner.

“Básicamente la forma en la que se estén conceptualizando los programas de trabajo de concurrencia, ésa es la parte que tenemos en una indefinición, el gobierno federal no ha manifestó todavía (cómo se llevará acabo), no ha tomado poder, no está en funciones. Entonces hay una indefinición ahorita”, mencionó.

En el ejercicio fiscal 2018, para este ramo, entre gobierno federal y estatal, se presupuestaron alrededor de 700 millones de pesos, de los cuales 283 millones (40.4%) fueron aportados por la Federación, precisó.

“Tradicionalmente los programas de concurrencia eran una participación por parte de la Federación y el estado tenía que poner una contraparte a ello, esto no se ha manifestado todavía, no sabemos ni siquiera cuáles son los programas que serán concurrentes”, explicó.

Dobler Mehner externó que tampoco se han definido los montos a ejercer, toda vez que han tenido conocimiento de que algunos programas se ejecutarían mediante convenios y otros más que estarían centralizados al gobierno federal.

El titular de Sedea indicó que pueden mantenerse los recursos en montos semejantes a los presupuestados en años anteriores.

“Entonces, en un momento dado, esto nos deja en incertidumbre, aunque hacen ver que realmente van a seguir los apoyos fluyendo a los estados en cantidades similares a las que habían sido en años anteriores”, comentó.

En el proceso de transición, la secretaría estatal planteará como prioridades —en la relación con el gobierno federal— proyectos en materia del manejo sustentable del agua, la tecnificación de riegos y estrategias de sanidad tanto vegetal, en el caso de los agricultores, como pecuaria en el caso de los ganaderos.

La Sedea mantiene diversos programas con la gestión federal, principalmente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); también, en menor dimensión, con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Año atípico

El ejercicio fiscal 2018 representa un año atípico para la ejecución de recursos federales, toda vez que ante al cambio de administración deben ejercerse antes del 30 de diciembre.

En años anteriores, señaló Carl Heinz Dobler, se generaban convenios que ampliaban al 3 de marzo del siguiente año, el tiempo permitido para concluir las obras a las que se dirigía el recurso.

Durante el presente año también se registró una reducción de recursos, de cerca de 200 millones de pesos en relación con el 2017, motivada por la veda que implicó el proceso electoral.

“Se tuvieron que suspender tanto los apoyos como la asignación de recursos durante la veda electoral propiamente y esto genera una disminución automáticamente (...) Además se agrava la situación ahora, porque también tenemos el cambio del ejercicio fiscal, ahorita estamos a marchas forzadas porque para el 30 de diciembre tenemos que cerrar con el ejercicio fiscal”, detalló.

Por tanto, la dependencia estatal busca reasignar recursos para evitar caer en subejercicio. La Sedea ha registrado siete casos de beneficiarios que desistieron del apoyo, ante la premura para ejercer.

El funcionario indicó que se cuenta con una lista de espera, de productores a los que se les podrían designar las partidas disponibles.

Unidades pecuarias

En otro orden de ideas, Querétaro actualmente suma 15,000 unidades de producción pecuaria, representando un incremento de 15% en el último bienio, de acuerdo con registros de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

Este incremento es referencia del crecimiento de las inversiones en el sector, expuso el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco.

“Incrementamos casi 2,000 unidades más de producción, eso habla bien, la gente está invirtiendo un poquito más en el sector y yo creo que esto es a raíz de que se están haciendo bien las cosas, Querétaro ha crecido y donde más creció el estado fue precisamente en el sector ganadero”, comentó.

También en el último bienio, dijo, el hato ganadero de la entidad ha mostrado una recuperación a doble dígito.

Ugalde Tinoco ejemplificó que tan sólo en Ezequiel Montes, productores que se dedican a engordar animales manejan 250,000 cabezas al año.

Ganadería de Qro, motor de actividades económicas

La actividad industrial es el motor económico de Querétaro, y en los últimos 10 años ha traído todo tipo de beneficios sociales. Sin embargo, no se debe olvidar la vocación de la región, que es la ganadería, detalló Benito Sánchez Sanabria, tesorero de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

En el marco de la presentación de la Feria Internacional Ganadera 2018, que se llevará a cabo del 23 de noviembre al 12 de diciembre, detalló que antes de la llegada de las grandes naves industriales, la gente de Querétaro se dedicaba a la ganadería y gracias a esto surgió el comercio.

Asimismo, dijo que la cría de ganado y las actividades derivadas convirtieron a la entidad en nicho ideal para la Inversión Extranjera Directa, cuyos recursos fueron canalizados para el nacimiento de la manufactura.

Sánchez Sanabria explicó que gran parte de la sociedad queretana aún se dedica a la cría de ganado y sus derivados, por lo que es importante fortalecer su ejercicio para atraer más inversión y, por ende, diversificar mercados.

“No podemos olvidar que el sector ganadero es muy importante, ha permitido que se desarrollen otro tipo de actividades económicas (...) Estamos dándole todo el enfoque a esta actividad, por medio de la promoción y el diálogo con miembros de otros estados y países para que inviertan”, indicó.

Señaló que es importante no depender exclusivamente de una actividad y que aprovechando la consolidación económica del Bajío y de Querétaro es momento de mirar hacia otras actividades, como la ganadería.

Manifestó que también el sector pecuario provocó la actual conectividad con la que cuenta Querétaro, ya que los primeros ganaderos hacían caminos y vías accesibles que mantuvieran cercanía con la capital de México.

El tesorero de la UGRQ reconoció que la comunicación con la administración de Querétaro ha sido positiva, pero el gremio ganadero se encuentra a la espera de los nuevos planes que tenga la próxima Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

“Tenemos las mismas expectativas de crecimiento, se han tenido acercamientos con la próxima administración federal. Hemos visto que han manejado las cuestiones de medio ambiente, conservación de agua y suelo, esto involucra mucho al sector ganadero, la conservación ha sido prioritaria”, sostuvo. (Con información de Camila Ayala Espinosa)