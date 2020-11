La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante esta edición del Buen Fin, que termina este 20 de noviembre, no se han registrado grandes concentraciones de personas en los establecimientos comerciales, además, las empresas están presentado un buen comportamiento, han respetando las medidas sanitarias.

En conferencia de prensa virtual, la mandataria capitalina aseguró que el hecho de que el Buen Fin tenga una duración de 15 días evitó que se dieran aglomeraciones en establecimientos.

“Ayudó mucho que no sólo fuera un fin de semana, si no que fuera durante prácticamente 15 días esta oferta que se hace en las distintas tiendas. En algunos lugares ha habido más gente que en otros, pero no hemos visto grandes aglomeraciones relacionadas con el Buen Fin”, dijo.

Sheinbaum Pardo descartó que el incremento de casos y hospitalizaciones por Covid-19 se deba a que los establecimientos comerciales hayan abierto, y en su lugar esto se atribuye a que parte de la ciudadanía ha realizado fiestas privadas y reuniones familiares, por lo mismo, hizo un llamado a la población para que eviten realizarlas.

“En las fiestas privadas que se hacen, en reuniones familiares, fiestas, etcétera, que es donde hemos visto que se han incrementado y probablemente esto sea lo que haya llevado a mayor propagación de la enfermedad”, precisó.

