Cancún, QR. El ayuntamiento de Lázaro Cárdenas (norte de Quintana Roo) defiende el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), negando que se vaya a fundar un nuevo centro poblacional en la Isla Grande de Holbox —que forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam—, lo cual motivó la controversia constitucional promovida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Adelanta que se defenderá con fundamento en el artículo 27 constitucional, tercer párrafo y el 115 fracción V, el cual le ordena prestar servicios urbanos a las localidades o asentamientos humanos de su municipio.

El ayuntamiento asegura a su favor que la elaboración del PDU de Lázaro Cárdenas inició un mes antes de que se publicara (noviembre del 2016) la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por parte del gobierno federal.

Aunque esta ley general dicta la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en el tema ordenamiento territorial, “con base en el artículo 14 constitucional, ésta es de considerar, pero no es obligatoria, por ser una publicación posterior al inicio de la elaboración del PDU”, argumenta a su favor.

El ayuntamiento de Lázaro Cárdenas asegura también que lo contenido en el PDU que motivó la controversia constitucional no es la fundación de un nuevo centro poblacional en la Isla Grande de Holbox, sino la delimitación del centro poblacional que ya existe en la isla chica del mismo nombre.

“El ayuntamiento nunca ha autorizado ni fundado un nuevo centro de población; se ha determinado el límite de una población existente, dentro de los parámetros y lineamientos que determina la Ley de Asentamientos Humanos de Quintana Roo”, asegura.

Insiste, por último, en que la fundación de un nuevo centro de población tendría que ser declarado por la legislatura local, “lo cual no se ha llevado a cabo”, ante lo cual reitera que el ayuntamiento no se ha extralimitado en sus funciones, “siendo la determinación un acto administrativo y no jurídico de declaratoria, competente al Poder Legislativo”.

Antecedente

Cabe recordar que, el jueves pasado, la Semarnat así como la Conanp iniciaron una controversia constitucional contra el Programa de Desarrollo Urbano, publicado por el municipio de Lázaro Cárdenas en la zona norte de Quintana Roo, porque aseguran que dicho documento designa a la isla de Holbox como centro poblacional, sin respetar su condición de Área Natural Protegida.

Las dependencias aseguran que este PDU es inconstitucional y pone en riesgo la conservación de la riqueza natural de Holbox y Yum Balam, ya que invade competencias de la esfera federal, rompiendo además los acuerdos tomados en el Consejo Asesor de la Isla de Holbox, integrado por empresarios, ejidatarios, prestadores de servicios turísticos así como autoridades de los tres niveles de gobierno, para acordar un plan de manejo ambiental para el Área Natural Protegida de Yum Balam, la cual comprende a la isla de Holbox.

