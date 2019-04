En una “consulta” a mano alzada durante un mitin en Juchitán, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por avalado el proyecto del Corredor Transístmico, el cual, aseguró, no tendrá inversión extranjera.

“Y de una vez les digo a los del partido conservador y a los fifís: ya se hizo la consulta para lo del proyecto del Istmo y la gente, porque el pueblo es sabio, nos apoyó en la consulta, dijeron que sí al proyecto y va ese proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, señaló el mandatario antes de lanzar su propuesta de consulta.

“Como aquí estamos en una asamblea, y hay de todas las corrientes de pensamiento y de todos los partidos, ¿sí o no?, hay diversidad, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos aquí una consulta, por qué no la hacemos?”, manifestó.

Tras el mayoritario apoyo de los asistentes, justificó su iniciativa al asegurar que luego “nos hacen acusaciones infundadas” y la ciudadanía que no tiene “información suficiente se va con la finta”.

El Ejecutivo federal detalló que en el Istmo de Tehuantepec se realizará un plan de desarrollo que incluye la ampliación de los puertos en Salina Cruz y Coatzacoalcos, además de construir nuevamente la línea férrea para un tren de carga que conecte ambos puertos y además sea de pasajeros, plan que comprende 76 municipios de Oaxaca y Veracruz.

Afirmó que además se creará en el Istmo de Tehuantepec una zona libre en la que los que vengan a invertir tendrán facilidades en el pago de impuestos con la reducción de 50% en el Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto al Valor Agregado.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo, mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos”, refirió.

López Obrador expuso que no se afectará con el proyecto al medio ambiente, ya que en la región se sembrarán “miles” de hectáreas de árboles maderables, y para salvaguardar las semillas criollas no habrá maíz transgénico.

El proyecto del Corredor Transístmico de Tehuantepec sustituiría a las Zonas Económicas Especiales, las cuales, según informó el presidente de México la semana pasada, no cumplieron con la función para la que fueron creadas en el sexenio pasado, por lo que anunció la desaparición de éstas.