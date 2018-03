Establecimientos nocturnos asentados en Querétaro proponen que se extienda el horario de cierre entre una y dos horas para desalojo de los consumidores y detener así la pérdida de ganancias que se van a lugares de venta clandestina de alcohol.

Actualmente el horario concluye a las 03:00 horas del día, por lo que proponen que se extienda a entre 04:00 y 05:00 de la mañana, lapso que únicamente sería implementado para que salgan todos los clientes, propone la Asociación Nacional de Empresarios Turísticos y Entretenimiento (Anemte).

El presidente de Asociación Capítulo Querétaro, Ricardo Veraza Peñaloza, explicó que han planteado que la venta de alcohol se mantenga hasta las 03:00 de la mañana.

Sólo estamos pidiendo que sean una o dos horas de desalojo, pero que no sean de venta (...) lo que la gente hace es ir directamente a comprar con los clandestinos. (La iniciativa) nos beneficia en que no se vayan a otro lado, en que no salgan todos a la misma vez, no se da abasto el valet parking y proliferen mucho los afters, después de las 03:30 y 04:00 , declaró.

De acuerdo con el empresario, con el horario actualmente establecido dejan de percibir entre 10 y 15% de ganancias. En tanto, actualmente pagan cerca de 2,000 pesos para extender una hora el lapso de desalojo, tarifa que merma los ingresos, sostuvo.

A esto se añade la proliferación de los denominados afters, donde de manera ilegal se venden bebidas alcohólicas en horarios fuera de los permitidos.

Migra turismo nocturno

Este fenómeno también ha instado a que el turismo nocturno migre a Guanajuato, a los municipios de San Miguel Allende y Celaya.

Turismo nocturno no tenemos, se van a San Migue de Allende o Guanajuato. La autoridad nunca se ha fijado en eso, ellos creen que son sólo los que vienen a los hoteles, turismo son todos los prestadores de servicios turísticos , refirió.

La propuesta también plantea que la definición de horarios esté a cargo del gobierno estatal, en vez del municipal.

Insistimos que no sea el municipio quien ponga los horarios, queremos que sea el estado, que sea mínimo tener los seis años de la gubernatura , expuso.

viviana.estrella@eleconomista.mx