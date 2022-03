Los tres nuevos paquetes de acciones adicionales para reactivar la economía de la Ciudad de México tienen como meta, de manera inicial, generar más de 100,000 nuevos empleos y crear más de 17,000 empresas en este 2022, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que se busca cambiar la crisis que generó la pandemia de Covid-19 y acelerar el crecimiento económico de la urbe con los tres paquetes de apoyos presentados este miércoles durante la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.

Precisamente, Sheinbaum recordó que el primer paquete es apoyo de la economía popular, social y solidaria; ahí se contempla apoyar en los pagos del predial para personas de 58 años y más, durante dos años, también se prevé la condonación para los adultos mayores al pago de cuotas a Unidades Habitacionales a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc).

Así como la exención del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a las mipymes durante sus tres primeros meses de operación y la creación de una ventanilla única y trámite digital para obtener el Certificado Único de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad, esto beneficiará alrededor de 5,000 microempresas.

Se busca la continuación en el 2022 del otorgamiento de microcréditos de 10,000 pesos con 0% de tasa de interés para el autoempleo en zonas de alta y muy alta marginación a través de una bolsa de 500 millones de pesos.

A la par, se prevé el otorgamiento de créditos simples a sectores formales a través del Programa Impulso Nacional Financiera (Nafin) por medio de 427.5 millones de pesos.

En tanto, el segundo paquete de acción es Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía en general, donde se presentará el Estudio Único de Impacto Urbano, Social y Ambiental y la Actualización del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (que amplía los incentivos para desarrollar al menos 20% de vivienda incluyente).

Sheinbaum Pardo dio a conocer que el Instituto de Vivienda (INVI) ofrecerá en este año entre 13,000 y 15,000 créditos para mejoramiento de vivienda por medio de las “Ventanillas Únicas INVI/INFONAVIT” y facilidades para acceso a dichos créditos.

Además de que se contempla un Plan Maestro de la Zona Rosa, para construcción de nuevas viviendas asequibles para la población.

El tercer paquete de acción es Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico, donde se contempla el lanzamiento de herramientas digitales que simplifiquen trámites para abrir restaurantes.

También, en abril se presentarán las carteleras de grandes festivales y sus campañas de promoción.

Además, se presentará el programa “Colibrí Viajero” que permitirá que personas de zonas vulnerables conozcan de manera gratuita la riqueza cultural y turística de la Ciudad de México.

“El día de mañana (viernes) salen publicados varios decretos que tienen que ver con estas acciones”, subrayó.

La mandataria capitalina indicó que los apoyos fiscales beneficiarán de manera directa a una tercera parte de los adultos mayores que hay en la urbe, en total, en la Ciudad de México hay 1.2 millones de personas en este rango de edad.

“Particularmente lo que tiene que ver con unidades habitacionales, estamos hablando de cerca de una tercera parte de los adultos mayores de la ciudad, son 1.2 millones de adultos mayores más o menos; estamos hablando de cerca de una tercera parte que pudieran llegar a ser beneficiarios con las cuotas condominales”, comentó.

Reducción en programa

Sheinbaum dio a conocer que se ajustó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, precisamente, el proyecto original contemplaba que 30% de cada nuevo desarrollado de la capital fuera vivienda incluyente a un bajo precio de venta.

Es entonces, detalló, que a partir de las modificaciones, se hace una reducción y solamente será 20% de cada nueva construcción inmobiliaria.

“Se hicieron las corridas financieras para ver hasta dónde alcanzaba, con los valores de suelo, etcétera, y se hizo este recálculo sobre el 20% de la vivienda incluyente, entonces, por eso se reduce del 30 al 20%”, dijo.

Descartó que este ajuste sea una petición de los empresarios y más bien obedece a una revisión interna.

“A la hora de estar revisando de por qué no se estaban generando la cantidad, pues ahí fue donde se hizo esta revisión, pero no está asociado, digamos, a lo que es factible y no factible”, recalcó.

Finanzas, sin afectaciones

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, indicó que los nuevos incentivos fiscales tendrán un costo para las finanzas públicas locales por 145 millones de pesos, pese a ello se descarta afectar la recaudación y los egresos.

“Estamos haciendo una serie de acciones para reactivar la economía de la ciudad que nos va a permitir poder tener finanzas sanas y poder cumplir con este objetivo; pero sobre todo, y eso fue desde la pandemia, desde la pandemia ustedes recordarán, la ciudad nunca dejó de apoyar a la gente más vulnerable y lo va a seguir haciendo”, dijo.

La secretaria aseguró que el presupuesto público de la ciudad va a seguir enfocado a apoyar a la gente más vulnerable.

IP respalda

El presidente de la Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, calificó como positivo este nuevo paquete, ya que va en el sentido correcto de las necesidades actuales.

Contrario a lo que había señalado con los otros planes de reactivación económica, el líder de la cúpula empresarial local indicó que es bueno que se hayan incluido apoyos directos y condonaciones de impuestos a las nuevas empresas que quieran instalarse.

“El Centro Empresarial de la Ciudad de México se mantendrá atento para que, en tres meses, se evalúen los resultados de esta iniciativa y de ser efectivas, buscar ampliarlas cuando menos hasta recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia”, ahondó.

Armando Zúñiga señaló que se deberán evaluar dichas iniciativas en la medida en que contribuya a una recuperación más rápida de los aún 125, 578 empleos perdidos a febrero del 2022 con respecto a los que se tenían en febrero del 2020.