10,811 casas fueron afectadas en Puebla por lluvias; gobierno descarta crédito para atender daños

Puebla, Pue. Tras concluirse el censo de viviendas afectadas en Puebla por lluvias, la Secretaría del Bienestar federal reportó que son 10,811 revisadas; en tanto, el gobernador Alejandro Armenta Mier descartó solicitar una línea de crédito para hacer frente a los daños que hubo sobre todo en 33 municipios de la Sierra Norte.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio pormenores del censo realizado en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, por lo que suman 70,445 inmuebles supervisados, los cuales tienen daños.

La funcionaria federal anunció que el primer apoyo es de 20,000 para los afectados, entre ellos los poblanos. Mientras que del 25 al 5 de octubre, será en Hidalgo.

Los apoyos se otorgarán a las familias para cubrir los daños en viviendas, comercios, útiles escolares, clínicas y escuelas.

Sobre el segundo apoyo, Ariadna Montiel dijo que debe aplicarse para la construcción de vivienda, el cual dependerá de los daños. Si los afectados tuvieron pérdida total del inmueble recibirán 70,000 pesos; con daños mayores, recibirán 40,000 pesos, y con afectaciones medias, 25,000 pesos.

Por su parte, Armenta Mier dejó en claro que se tienen los recursos suficientes para atender los daños generados por la contingencia climatológica. Lo anterior, se suman a los apoyos del gobierno federal, ya que se da celeridad a la atención.

Respecto a la contratación de un seguro contra desastres naturales, como se tenía en otros gobiernos, dijo que se debe analizar si es factible o no tenerlo, así como los alcances del mismo, para tomar una decisión.

Insistió que una línea de crédito está descartada, ya que hay coordinación entre los gobiernos estatal y federal para responder a las familias afectadas en Puebla.

Asimismo, exhortó a los 217 alcaldes para que en sus presupuestos destinen una parte de sus recursos para la prevención, atención de caminos y obras en ríos para evitar un riesgo de deslave o inundaciones.

Consideró importante que los ayuntamientos tengan en consideración temas de protección civil, ya que ninguna localidad está exenta de afectaciones.