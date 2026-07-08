Capturan a Padilla, extitular de Pemex, por agredir a Felicia

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido la tarde de este martes por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, como parte de las investigaciones derivadas de una denuncia por presunta violencia familiar presentada por su esposa, María Felicia Jiménez Lavie.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue asegurado a las 17:32 horas y quedó a disposición del Ministerio Público de la fiscalía capitalina. Al momento de la consulta, su estatus aparecía como “en traslado”.

La información oficial indicó que la detención fue realizada por la Policía Ministerial en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en las inmediaciones de la calle Monte Albán número 20, frente a un café. La ficha oficial describe al detenido como un hombre de aproximadamente 1.78 metros de estatura, tez blanca, cabello blanco, quien vestía playera blanca y pantalón de vestir.

Dicha captura ocurre días después de que María Felicia Jiménez Lavie presentara una denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras difundirse un video en el que presuntamente se observa un episodio de agresión ocurrido el pasado 15 de marzo.

En diversas entrevistas, la denunciante aseguró que los episodios de violencia comenzaron en 2022 y que las agresiones se intensificaron cuando Rodríguez Padilla asumió la dirección de Pemex. También afirmó haber recibido intimidaciones cuando manifestó su intención de denunciar los hechos.

Por otro lado, el pasado 26 de junio, Rodríguez Padilla difundió un posicionamiento en el que anunció que se separaba de cualquier cargo público para enfrentar el proceso “estrictamente como ciudadano” y evitar cualquier interferencia en las indagatorias.

En ese mensaje aseguró que colaboraría con las autoridades competentes y expresó su confianza en que las instituciones esclarecerán los hechos “con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”. Asimismo, pidió respeto a la privacidad de su familia para no afectar a sus hijos durante el proceso.

Mientras que la Secretaría de las Mujeres informó previamente que estableció contacto con María Felicia Jiménez para brindarle acompañamiento institucional y las medidas de protección correspondientes.

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que cualquier denuncia por violencia contra las mujeres debe investigarse conforme a la ley y reiteró que las autoridades deben actuar con apego al debido proceso y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.