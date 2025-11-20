Trump elimina elevados aranceles impuestos a muchos productos agrícolas de Brasil

El gobierno de Estados Unidos eliminará los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café y los tomates, según un decreto publicado el jueves en el sitio web de la Casa Blanca.

Estos cambios se producen en momentos en que el presidente Donald Trump está bajo presión para reducir el costo de vida de los estadounidenses.

La última orden de Trump amplía su medida de la semana pasada para reducir los aranceles "recíprocos" —impuestos para abordar prácticas comerciales que considera desleales— a diversas importaciones agrícolas.

Sin embargo, los aranceles estadounidenses sobre muchos productos brasileños aumentaron considerablemente a principios de agosto, a medida que Trump intensificaba la presión contra el juicio por golpismo a su aliado de derecha, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Entonces, Trump impuso un arancel adicional del 40% a muchos productos brasileños, aunque las amplias exenciones que abarcaban artículos como el jugo de naranja mitigaron el impacto.

No obstante, este arancel afectó a productos clave como el café, la carne de res y el azúcar.

El decreto publicado por la Casa Blanca el jueves estipula que "ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel ad valorem adicional impuesto".

Según el texto, las autoridades consideraron que "entre otras consideraciones relevantes, se han logrado avances iniciales en las negociaciones con el gobierno de Brasil".

Las nuevas exclusiones de este arancel del 40% se aplicarán retroactivamente al 13 de noviembre.

Bolsonaro perdió las elecciones de 2022. En septiembre pasado fue condenado por sus esfuerzos para impedir que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras su victoria.

Este mes, los jueces rechazaron la apelación de Bolsonaro contra su condena de 27 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado.