Tres tripulantes de helicóptero mueren tras accidente en planta de gas de Pluspetrol de Perú

Tres tripulantes de un helicóptero murieron luego de que la nave sufriera "un accidente" mientras realizaba maniobras de carga en una planta de gas de la compañía Pluspetrol en la sureste de Perú.

Las tres víctimas del helicóptero de la empresa de Helisur trabajaban en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas, en el distrito de Megantoni de la región del Cusco, precisó Pluspetrol.

Pluspetrol es el operador del Consorcio Camisea, que explota los campos de gas de Malvinas, el mayor del país andino.