Trabajadores burócratas recibirán 2.8% más en vales de despensa: FSTSE

A fin de año los trabajadores burócratas en activo recibirán 14,900 en vales de despensa, 2.8% más de lo que recibieron en 2024.

Así lo dio a conocer el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, luego del acuerdo que tuvo con el gobierno federal.

Este monto, que se entregará en una sola exhibición a partir del mes de diciembre, “es resultado de las negociaciones y el diálogo permanente entre la Central FSTSE y el gobierno federal, a fin de dar cumplimiento a los estímulos económicos de fin de año”, dijo García Ayala.

Cabe destacar que este beneficio ya forma parte de las prestaciones que se convirtieron en un derecho laboral “y representa un apoyo significativo para los gastos decembrinos de los trabajadores y sus familias”, comentó el dirigente.

Asimismo, expuso que el acuerdo se enmarca en la relación laboral entre la FSTSE y la Secretaría de Hacienda, la cual, según el líder sindical, se basa en la permanencia en el empleo, la estabilidad laboral con seguridad social integral a través del fortalecimiento del ISSSTE, y el respeto a la autonomía sindical.

Finalmente, García Ayala reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por los avances logrados, “alineados con su proyecto de nación y el apuntalamiento de las reivindicaciones demandadas por los trabajadores a través de sus representaciones sindicales”.