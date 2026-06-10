Totalplay lamenta fallecimiento de Sr. Raúl Fernández Violante

La empresa Totalplay⁠ expresó sus condolencias a Rodrigo Fernández Capdevielle por el fallecimiento de su padre, Raúl Fernández Violante, ocurrido el 9 de junio de 2026.

La compañía manifestó su solidaridad con el directivo y sus seres queridos en este momento de duelo. “Nos unimos a la pena que embarga a su familia y a sus seres queridos”, señaló la empresa en el mensaje, en el que también deseó el descanso eterno de Raúl Fernández Violante y reiteró su apoyo a la familia Fernández.