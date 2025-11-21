Tony Roma’s celebra el 24° aniversario de Club El Economista junto a las y los suscriptores

La noche del 20 de noviembre, los suscriptores se dieron cita en el restaurante Tony Roma’s, ubicado en Polanco, Ciudad de México, para degustar una de las especialidades del restaurante: las costillas, como parte del segundo día de celebración por el 24° aniversario de Club El Economista.

Tony Roma’s nació en el norte de Miami, Florida, y, tras el éxito de sus icónicas costillas, la marca inició una expansión sostenida. Su amplia oferta (que incluye cortes de carne, pollo, alitas, hamburguesas, ensaladas y mariscos) ha llevado a la cadena a consolidar presencia en América Latina y el Caribe, Asia, Europa, Canadá y Estados Unidos.

“Es uno de los mejores restaurantes a nivel mundial, nuestra especialidad son las costillas a la BBQ y realmente somos los creadores de las costillas Baby Back. Es un restaurante americano y familiar”, dijo Gerardo Bureca, chef de Tony Roma´s.

CELEBRACION DE LOS 24 AÑOS DEL CLUB EL ECONOMISTA EN EL RESTAURANTE TONY ROMA´S, CON SUSCRIPTORES . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Los suscriptores fueron recibidos con una entrada pensada para abrir el apetito: papas al horno gratinadas generosamente, alitas bañadas en salsa BBQ, crujientes deditos de queso y una fresca ensalada acompañada por dos aderezos y una salsa de jitomate que realzaban cada matiz de sabor.

Después de la entrada, la especialidad de la casa se hizo presente en cada mesa: jugosas costillitas a la BBQ servidas con crujientes papas a la francesa y un trozo de maíz dulce. Los asistentes las maridaron a su antojo, algunos con una cerveza y otros con una copa de vino.

“Me da mucho gusto que estén aquí (los suscriptores), hace un año también los recibimos para festejar el aniversario del Club El Economista y nos da mucho orgullo que otra vez seamos el escenario de esta celebración”, comentó Eloy Juárez Avendaño, gerente de Tony Roma´s.

Durante la degustación de las costillas, los asistentes recibieron un obsequio especial y brindaron por estos 24 años de experiencias, beneficios y actividades que han tenido la oportunidad de disfrutar.

Posteriormente, la celebración concluyó con los suscriptores cantando sus canciones preferidas en el karaoke, cerrando con broche de oro el segundo día de festejo por el aniversario de Club El Economista.

Para Alberto Córdova, suscriptor de Club El Economista desde hace 26 años, la experiencia fue maravillosa, pues las costillas y el vino fueron de su total agrado e invitó a suscribirse para vivir este tipo de experiencias.

Por su parte, Armando Bentazos, suscriptor desde hace 22 años, afirmó que este tipo de experiencias hacen de Club El Economista, un espacio especial pensado para que la información y las noticias se vivan de manera distinta y divertida.

Finalmente, Enrique Aragón, uno de los suscriptores más recientes del Club, aseguró que la experiencia le pareció maravillosa y que en el mes que lleva de suscripción, ha vivido experiencias que quisiera repetir.

¿Quieres vivir experiencias como esta? Suscríbete a El Economista y obtén los beneficios de Club El Economista y sé parte de vivencias increíbles.