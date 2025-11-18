Tigo-Movistar tendrá 41.5% del mercado colombiano

Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia aprobó la integración entre Tigo y Movistar, ésta se convierte en una de las movidas más relevantes para el mercado de las telecomunicaciones en el país, pues así más de 85% del mercado será atendido por Claro y los nuevos integrados.

La compañía de origen mexicano posee 44.83% del mercado, según el último reporte del Ministerio de las TIC. Movistar está en la segunda posición, con 23.33% y Tigo cierra el podio, al poseer más de 16.9 millones de líneas de telefonía en el país. Estos datos, naturalmente, fueron recogidos antes de que la SIC autorizara una transacción que está en proceso desde el primer bimestre del año. Si sumamos las participaciones de mercado de ambas empresas, el acumulado sería de 41.50%.

En el marco de su estrategia de expansión en Latinoamérica, Millicom, propietario de Tigo, y Telefónica habían firmado un acuerdo definitivo para la compraventa de la participación mayoritaria de Telefónica Cotel. La operación estuvo valorada en 400 millones de dólares.

El Ministerio de las TIC ya había emitido su concepto frente a la integración entre Tigo y Movistar; donde Millicom adquirió 67.5% de las acciones de la filial de Telefónica en el país.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, mencionó los beneficios de esta movida empresarial. “Los resultados de este ahorro que estamos proyectando permitirán liberar recursos que podrán ser destinados a la realización de inversiones necesarias para incrementar la calidad del servicio, la ampliación de la cobertura a zonas actualmente desatendidas y ejercer una competencia efectiva sobre el operador de mayor tamaño”, resaltó la funcionaria. Otro de los beneficios de esta integración, explicó Rusinque, es que los pequeños proveedores de líneas móviles, que pagan por usar la infraestructura de Tigo y Movistar para competir en el mercado nacional, verán reducidas sus tarifas.