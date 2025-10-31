Buscar
Telmex pierde 820 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025

La pérdida neta de Telmex para el trimestre fue un 72% inferior a los 2,938.75 millones de pesos reportados en el tercer trimestre de 2024.

Telmex informó ingresos por 28,077 millones de pesos entre julio y septiembre pasados.Ilustración EE: Nayelly Tenorio.

Nicolás Lucas-Bartolo

Teléfonos de México registró una pérdida neta de 819.66 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, equivalente a 44.2 millones de dólares en este periodo.

La pérdida neta de Telmex para el trimestre fue un 72% inferior a los 2,938.75 millones de pesos reportados en el tercer trimestre de 2024.

Telmex informó ingresos por 28,077 millones de pesos entre julio y septiembre pasados, un 2.2% más dinero frente al resultado del mismo trimestre del año pasado.

En el tercer trimestre, Telmex registró 22 millones 545,000 accesos totales, entre 11 millones 816,000 de banda ancha fija y 10 millones 729,000 de telefonía.

En el trimestre de julio-septiembre, Telmex agregó 211,000 suscripciones netas de Internet fijo.

Telmex invirtió 4,013 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025 para el crecimiento y mantenimiento de su infraestructura.

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también es citado en diversos análisis sobre telecomunicaciones y radiodifusión de la OCDE, la GSMA y la ASIET.

