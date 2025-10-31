Telmex pierde 820 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025

Teléfonos de México registró una pérdida neta de 819.66 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, equivalente a 44.2 millones de dólares en este periodo.

La pérdida neta de Telmex para el trimestre fue un 72% inferior a los 2,938.75 millones de pesos reportados en el tercer trimestre de 2024.

Telmex informó ingresos por 28,077 millones de pesos entre julio y septiembre pasados, un 2.2% más dinero frente al resultado del mismo trimestre del año pasado.

En el tercer trimestre, Telmex registró 22 millones 545,000 accesos totales, entre 11 millones 816,000 de banda ancha fija y 10 millones 729,000 de telefonía.

En el trimestre de julio-septiembre, Telmex agregó 211,000 suscripciones netas de Internet fijo.

Telmex invirtió 4,013 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025 para el crecimiento y mantenimiento de su infraestructura.