La suerte te espera: $9.5 mil millones MXN en la Mega Millions

Si aún no conoces Mega Millions, te lo explicamos: ¡es uno de los juegos más famosos del mundo y ha entregado premios récord espectaculares! Esto se debe a que el Mega Millions de EE. UU. siempre se está acumulando y alcanza cantidades exorbitantes. Hoy el premio ya superó los $9.5 mil millones MXN y está a la espera del gran ganador durante el fin de semana.

Todos los mexicanos pueden participar en línea, a través del sitio web de TheLotter México.

Apostar en TheLotter México no es la forma convencional, pero sin duda es la más ventajosa. Estas son algunas de las razones:

Puedes apostar en los juegos internacionales más famosos, con premios multimillonarios. Juegas desde la comodidad de tu sofá, directamente desde tu computadora o teléfono celular, sin tener que hacer fila. TheLotter México notifica a los ganadores a través de un correo electrónico. Así que no podrás olvidarte de reclamar tu premio.

3 pasos para apostar por el premio de $9.5 mil millones MXN

Entra en la página de Mega Millions en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla. Regístrate y elige tu método de pago.

Cuando ganes, podrás disfrutar de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones!

¡Millones de jugadores ya han ganado!

En sus casi 22 años de historia, TheLotter México ha distribuido más de $2.5 mil millones MXN a casi 9 millones de ganadores en todo el mundo, incluyendo México, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Rusia, Australia, Irak y España.

¿Cuándo es el próximo evento?

El Mega Millions de Estados Unidos ofrece $9.5 mil millones MXN este viernes 3 de octubre. ¡Puedes apostar sin salir de México y ganar un premio millonario! Jugando con TheLotter México y Mega Millions, podrás estar a un paso de ganar una fortuna sin salir de tu casa!

Branded Content

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juega responsablemente; no olvides que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).