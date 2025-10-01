Lectura 3:00 min
La suerte te espera: $9.5 mil millones MXN en la Mega Millions
El juego estadounidense ofrecerá un premio multimillonario el viernes 3 de octubre.
Si aún no conoces Mega Millions, te lo explicamos: ¡es uno de los juegos más famosos del mundo y ha entregado premios récord espectaculares! Esto se debe a que el Mega Millions de EE. UU. siempre se está acumulando y alcanza cantidades exorbitantes. Hoy el premio ya superó los $9.5 mil millones MXN y está a la espera del gran ganador durante el fin de semana.
Todos los mexicanos pueden participar en línea, a través del sitio web de TheLotter México.
Apostar en TheLotter México no es la forma convencional, pero sin duda es la más ventajosa. Estas son algunas de las razones:
- Puedes apostar en los juegos internacionales más famosos, con premios multimillonarios.
- Juegas desde la comodidad de tu sofá, directamente desde tu computadora o teléfono celular, sin tener que hacer fila.
- TheLotter México notifica a los ganadores a través de un correo electrónico. Así que no podrás olvidarte de reclamar tu premio.
3 pasos para apostar por el premio de $9.5 mil millones MXN
- Entra en la página de Mega Millions en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.
- Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla. Regístrate y elige tu método de pago.
- Cuando ganes, podrás disfrutar de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones!
¡Millones de jugadores ya han ganado!
En sus casi 22 años de historia, TheLotter México ha distribuido más de $2.5 mil millones MXN a casi 9 millones de ganadores en todo el mundo, incluyendo México, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Rusia, Australia, Irak y España.
¿Cuándo es el próximo evento?
El Mega Millions de Estados Unidos ofrece $9.5 mil millones MXN este viernes 3 de octubre. ¡Puedes apostar sin salir de México y ganar un premio millonario! Jugando con TheLotter México y Mega Millions, podrás estar a un paso de ganar una fortuna sin salir de tu casa!
www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juega responsablemente; no olvides que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.
¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).