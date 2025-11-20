Stellantis pacta ensamble con china Leapmotor en Brasil

Stellantis ha decidido comenzar a producir automóviles de su socio chino Leapmotor en Brasil. Esta información fue confirmada a Valor por el presidente global de la compañía, Antonio Filosa.

Brasil se convertirá así en el primer país fuera de China en producir vehículos de la marca.

También representa el punto de partida para que Stellantis, propietaria de 14 marcas (ahora 15 con Leapmotor), entre en una nueva fase de la industria automotriz global.

Una etapa en la que los fabricantes de automóviles occidentales están uniendo fuerzas con los orientales para acelerar la electrificación de los vehículos y así evitar perder terreno en una carrera donde China ha tomado la delantera. Filosa no reveló detalles del nuevo plan ni en cuál de las tres fábricas que Stellantis posee en Brasil se producirán los modelos Leapmotor. Leapmotor se fundó en 2015 en Hangzhou, China, para producir vehículos eléctricos e híbridos.

En 2023, Stellantis adquirió aproximadamente el 20% de la empresa y se creó una empresa conjunta para expandir la marca fuera de China.

Filosa no oculta su admiración por la forma en que China ha tomado la delantera en la era de la electrificación automotriz. "Durante 20 años, China ha trabajado de forma visionaria y constante, con una visión a largo plazo, para crear el ecosistema necesario para la producción de automóviles eléctricos competitivos y asequibles".