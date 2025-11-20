SSAM Galerías celebra el 24° aniversario de Club El Economista con gastronomía coreana

Una noche de sabores coreanos, maridajes y convivencia se vivió en el restaurante SSAM Galerías Insurgentes, donde los suscriptores de Club El Economista vivieron una experiencia gastronómica especial, como parte del inicio de las actividades por su 24° aniversario.

CELEBRACION DE LOS 24 AÑOS DEL CLUB EL ECONOMISTA EN EL RESTAURANTE SSAM, CON SUSCRIPTORES . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Para Marco Antonio Bizarro Sánchez, gerente de la unidad SSAM Galerías, la visita del Club El Economista representa más que un evento: “Nos sentimos muy honrados de tenerlos aquí con nosotros. El Economista nos ha acompañado por años, entonces que celebren con nosotros su aniversario es un honor”.

La velada comenzó con una introducción al mundo de las bebidas tradicionales de Corea, Estefanía Aguilar, jefa de barra en SSAM Galerías explicó tres variedades de Jinro (soju coreano), uno de los licores más populares del país asiático y reconocido en las famosas k-dramas.

Los asistentes conocieron sus perfiles: seco, equilibrado con notas de toronja y el dulce con sabor a uva.

Después llegó el turno del desfile de platillos, guiado por el chef Luis López, quien compartió los detalles de cada preparación.

El menú incluyó:

Pajeon de mariscos: Una crepa coreana hecha con harina de tapioca, verduras (zanahoria, cebolla y cebollín) y mariscos con camarón y calamar, acompañado con una vinagreta de soya con chile serrano.

hecha con harina de tapioca, verduras (zanahoria, cebolla y cebollín) y mariscos con camarón y calamar, acompañado con una vinagreta de soya con chile serrano. Chilli camarón: Camarones rebozados con salsa Korean Sweet CHili, servidos sobre una hoja de arroz frito, también comestible.

rebozados con salsa Korean Sweet CHili, servidos sobre una hoja de arroz frito, también comestible. Pollo frito coreano: Piernas de pollo crujiente salseadas con Korean Style Chill Sauce, terminadas con almendra, ajonjolí y cebollín.

salseadas con Korean Style Chill Sauce, terminadas con almendra, ajonjolí y cebollín. Corn ribs: Costillas de elote amarillo fritas con sal de ajo y servidas con mayonesa de habanero y chile colorado.

amarillo fritas con sal de ajo y servidas con mayonesa de habanero y chile colorado. S’more coreano: Una paleta con centro de gel de maracuyá, recubierta de chocolate semiamargo y malvavisco, flameada en mesa para dar el toque final.

El chef destacó que estas entradas forman parte esencial del menú de SSAMM: “Son entradas básicas de SSAM, aptas para todo público. Sabores completos, equilibrados y con un toque tradicional coreano”.

Toyo Foods México es el orgulloso patrocinador del soju en SSAM Galerías, reforzando su presencia como aliado clave en la promoción de la gastronomía coreana. Gracias a esta colaboración, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia más auténtica en SSAM, que actualmente cuenta con sucursales en Guadalajara y CDMX.

Una noche para descubrir y volver

La noche transcurrió entre nuevos sabores, charlas culinarias y el entusiasmo de explorar una gastronomía que, aunque distinta, resulta accesible y sorprendente. Un ejemplo fue la suscriptora Patricia Romero quien compartió lo que más disfrutó:

“Que nos den la oportunidad de venir a conocer aquí en la CDMX una cultura diferente, hablando de alimentos, es fantástico porque uno no tiene idea de lo estupendo y lo rico que es probar una comida de este tipo. Todo estuvo delicioso, los camarones lo recomiendo 100% así como la bebida de maracuyá”.

Durante toda la degustación, los suscriptores resolvieron dudas y conocieron más sobre cada platillo y bebida, creando un ambiente participativo y cercano.

“Fue una experiencia excelente, les recomiendo venir a este restaurante porque se come muy delicioso. El pollo agridulce fue mi platillo favorito y la bebida, el soju de toronja se los recomiendo de inicio para digerir bien la comida”, dijo con entusiasmo Josué Rojas.

Por su parte, la suscriptora Edna Morales resaltó la convivencia que se genera en este tipo de actividades e invitó al público a ser parte de estas experiencias:

“Estas convivencias son buenas porque conocer a otras personas del Club (que somos muchísimos) y el escuchar las actividades te motiva a seguir participando y a seguir conociendo. Siempre recomiendo ser parte del Club porque cumplen con los premios que dicen y nos atienden muy bien”

La degustación en SSAM Galería Insurgentes marcó el arranque de una serie de experiencias gastronómicas y culturales que Club El Economista ofrecerá a sus suscriptores como parte de su celebración anual.

