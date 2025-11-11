SIQAL supera las 11,000 denuncias laborales en 2 meses; digitalización impulsa vigilancia laboral

En dos meses, trabajadores del país han realizado 11,800 denuncias a través de la plataforma digital que habilitó la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) denominada Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL)

De acuerdo con datos de la STPS, el 86% de los reportes corresponden a quejas, 10.6% a incumplimientos de contratos colectivos o individuales, y 3.4% a accidentes laborales.

“Este volumen, alcanzado en un periodo tan breve, confirma el impacto del sistema en la mejora de la transparencia, la eficiencia institucional y la capacidad de respuesta ante los conflictos laborales”, detalló la dependencia en comunicado de prensa.

Cabe destacar que el SIQAL complementa el Programa Anual de Inspecciones de la dependencia, al ofrecer un mecanismo automatizado que gestiona todo el ciclo de atención: desde la recepción y clasificación de la denuncia hasta su verificación, supervisión y eventual sanción. Cada etapa del proceso queda registrada, generando trazabilidad completa y reduciendo la posibilidad de discrecionalidad o rezagos administrativos.

Entre las innovaciones destaca su esquema de semaforización, que permite conocer en tiempo real el estado de cada denuncia, atendida, en proceso o concluida, garantizando un seguimiento transparente. Además, el sistema ofrece la posibilidad de presentar reportes de forma ágil, anónima y segura, reemplazando los mecanismos tradicionales de correo, teléfono o atención presencial.