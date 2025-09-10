SINTTIA gana contrato colectivo en la empresa Luxshare en Tijuana

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) rompió los viejos esquemas de sindicalismo y obtuvo la mayoría para representar a los trabajadores de la empresa Luxshare, en Tijuana, Baja California.

Ubicada en la zona industrial, el pasado 27 y 28 de agosto se realizó una consulta -votaciones-, que dieron la aprobación total para el SINTTIA, marcando un precedente en la historia sindical de la región.

Este logro es de particular relevancia, ya que, por primera vez desde 1998, “un sindicato verdaderamente independiente ha conseguido firmar un contrato colectivo en una de las áreas manufactureras más estratégicas de México y de la región trinacional de América del Norte. La industria maquiladora en Tijuana ha estado históricamente caracterizada por una escasa presencia sindical auténtica, predominando en su lugar estructuras corporativas que solían actuar como intermediarios complacientes con las empresas”, dijo Alejandra Morales, secretaria general de SINTTIA.

Luxshare, anteriormente conocida como Bose Corporation, emplea a cerca de 2,000 trabajadoras y trabajadores.

Cabe destacar que había incertidumbre entre los trabajadores por la posible venta de la empresa y las condiciones laborales existentes, de ahí que “la plantilla decidió organizarse y buscar una representación sindical a través del SINTTIA. Gracias a este esfuerzo colectivo, el SINTTIA se convirtió en su representante sindical en marzo de este año, iniciando un proceso de consulta para construir un CCT que reflejará las verdaderas necesidades y aspiraciones de los empleados”, dijo la líder sindical.

Morales Reynoso destacó que “este triunfo demuestra que la organización sindical auténtica es la única capaz de garantizar que las y los trabajadores defiendan sus derechos colectivos. A diferencia de los sindicatos corporativos, nuestro sindicato nace de la base trabajadora y responde únicamente a su voluntad”.

Este CCT no solo promete mejorar las condiciones de trabajo y de vida, sino que también posiciona estratégicamente a la planta y a su sindicato para enfrentar los desafíos futuros.

“En un contexto de tensiones comerciales y la amenaza constante de aranceles, la presencia de un sindicato independiente y democrático es crucial para asegurar estabilidad, legitimidad y la defensa de los derechos laborales frente a coyunturas económicas complejas” añadió la dirigente que también tiene contrato con General Motors.

El éxito en Luxshare, añadió, “se suma a las recientes victorias del SINTTIA en otras regiones del país, consolidando a la organización como un referente nacional en la lucha por la democracia sindical. Este proceso abre una nueva etapa en la historia del sindicalismo en la frontera norte, enviando un mensaje claro: el bienestar y los derechos de los trabajadores solo se harán realidad cuando estos se organicen”.