General Motors nombra a Kathia Muñoz como nueva directora de comunicación

A partir del primero de septiembre, Kathia Muñoz asumirá el puesto de directora de Comunicación y Relaciones Públicas en General Motors de México, por lo que formará parte del Comité Ejecutivo de México, liderado por Paco Garza, presidente y director General de la automotriz México, Centroamérica y el Caribe.

Desde el pasado primero de abril, Tere Cid, entonces directora de Comunicación concluyó su cargo en General Motors México y ahora será Kathia Muñoz que anteriormente ya había sido parte del equipo de la automotriz.

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Kathia Muñoz de regreso a General Motors de México. Su amplia experiencia, visión estratégica y profundo conocimiento tanto de la industria como de nuestra compañía serán fundamentales para continuar posicionándonos como un actor clave en la industria automotriz de México”, comentó Francisco Garza, presidente y director General de GM de México.

En su nuevo rol, Kathia tendrá la misión de impulsar la innovación en la comunicación, desarrollar estrategias de contenido para nuevas plataformas, aumentar la relevancia cultural de la marca para conectar con medios y clientes, y continuar fortaleciendo la reputación de General Motors de México.

Kathia cuenta con una trayectoria de 22 años en áreas como comunicación corporativa e interna, comunicación de producto, relaciones con medios, redes sociales, responsabilidad social, publicidad, producción de eventos y producción radiofónica.

Previo a esta nueva posición, Muñoz se desempeñaba como directora de Comunicación Externa y Redes Sociales en AT&T México, donde lideró la estrategia de reputación de la compañía.

Antes de AT&T, tuvo una trayectoria de 12 años en GM de México, en Comunicación, Relaciones Públicas y Publicidad de Posventa.

Kathia Muñoz es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental y cuenta con una maestría en Mercadotecnia por el ITAM, además de certificaciones en marketing digital, analítica web y estrategias financieras.

