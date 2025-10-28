Retrasos en vuelos de EU superan los 4,300

La crisis del transporte aéreo en Estados Unidos (EU) se agravó con más de 4,300 vuelos retrasados en todo el país, tras los más de 8,800 retrasos del domingo, debido al aumento de las ausencias de los controladores aéreos a medida que el cierre del gobierno federal alcanzó su vigésimo séptimo día.

La Administración Federal de Aviación citó la escasez de personal que afecta a los vuelos en todo el sureste y en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, mientras que la agencia impuso una parada en tierra en el aeropuerto de Austin, en Texas, y un programa de retrasos en tierra en el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth, que retrasó los vuelos 18 minutos, en promedio.

Southwest Airlines tuvo 47%, o 2,089, de sus vuelos retrasados el domingo, mientras que American Airlines 1,277, o 36%, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Por su parte, United Airlines tuvo 27% (807) de sus vuelos retrasados y Delta Air Lines 21% (725) de sus vuelos retrasados.

Unos 13,000 controladores aéreos y 50,000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte deben trabajar sin cobrar.

La administración Trump ha advertido que las interrupciones en los vuelos aumentarán.

Ayer, Southwest tuvo 24% de vuelos retrasados, American 18% y Delta 13% a las 5:00 de la tarde según FlightAware.

Un funcionario del Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que 44% de los retrasos del domingo se debieron a la ausencia de controladores.