Renault México adelanta la venta de la Arkana híbrido E-Tech

Renault México adelantó la comercialización de su crossover Arkana híbrido E-Tech, para aprovechar -tradicionalmente- la buena racha en ventas que ofrece el último trimestre de cada año, y a partir de este viernes está disponible.

Arkana híbrido fue presentado recientemente por Renault como parte de la era de la marca francesa enfocada hacia la electrificación en México, donde observa crecimiento de ventas, aun frente a la competencia china. Aunque la idea inicial era que el lanzamiento se realizaría en enero del 2026.

Jesús Gallo, director de Renault México: “En el marco de los 25 años de la marca en México, Arkana Hybrid E-Tech se presenta como el C-Crossover que propone una oferta de valor integral, reafirmando nuestro compromiso con una movilidad más sostenible, asequible y con beneficios tangibles para nuestros clientes".

Gallo comentó que el compacto híbrido tiene un precio único de 435,000 pesos, cinco años de garantía y opciones de financiamiento exclusivos con la financiera aliada de marca Renault Servicios Financieros RSF.

“Este modelo va a representar un incremento bastante importante de las ventas (de doble dígito).Hoy en día es un modelo que ocupa la cuarta posición en ventas dentro del portafolio de productos, es uno de los productos de este cambio que está teniendo la marca y el hecho de continuar en esta electrificación y de proponer una movilidad sostenible, una movilidad muy accesible para todos”, comentó recientemente a este medio.

Renault reafirma su visión hacia una movilidad más limpia y conectada con la llegada de Arkana Hybrid E-Tech a México, en sus versiones: Techno, Esprit Alpine y Especial Edition; tras el lanzamiento de modelos como Koleos Full Hybrid E-Tech y Megane E-Tech, reforzando su compromiso con la eficiencia y la innovación sostenible.

Gracias a su tecnología mild hybrid (MHEV), Gallo dijo, el nuevo Arkana Hybrid E-Tech obtiene la etiqueta ecológica, lo que lo exenta del pago de tenencia, esta ventaja no solo representa un ahorro económico tangible para nuestros clientes, sino también fortalece la propuesta de valor de Renault: conducir con propósito, sin renunciar al estilo ni al desempeño.

En el marco de los 25 años de la marca en México, Arkana Hybrid E-Tech se presenta como el C-Crossover que propone una oferta de valor integral, reafirmando nuestro compromiso con una movilidad más sostenible, asequible y con beneficios tangibles para nuestros clientes, aseveró director de Renault México.