Promociones reactivarán consumo: Chedraui

Para atender la demanda de los consumidores que buscan adelantarse a la temporada de descuentos, Chedraui lanzó promociones anticipadas bajo su campaña ‘pre Buen Fin’, explicó Arturo Vasconcelos, director general adjunto de la cadena de tiendas de autoservicio.

“Aunque estamos alineados a la campaña del Buen Fin, que coordinan desde la Secretaría de Economía, vemos que la temporada anterior (al evento) empieza a haber mucho interés sobre algunos producto y empezamos con descuentos atractivos que atiendan a un perfil de clientes que no desean esperar”, explicó en entrevista.

Lo anterior, luego de que la cadena de supermercados comenzó una semana antes con descuentos y promociones en múltiples productos.

Oficialmente, este jueves 13 de noviembre arrancó El Buen Fin, un evento anual de descuentos y promociones en México. Este año se extendió un día más que en 2024, por lo que finalizará el próximo lunes 17 de noviembre.

El directivo reconoció que la mayor intensidad de ventas se da durante los días oficiales de dicho evento, cuando todo el mercado despliega las mayores promociones.

“Entonces, básicamente, el pre Buen Fin es una estrategia comercial para atender a aquellos clientes que desean anticiparse un poco a las compras… Desde días antes empezamos a experimentar mayor tráfico de clientes en nuestras tiendas y en nuestros canales digitales”, agregó.

Incluso, aseguró que estas ofertas adelantadas ayudan a los consumidores a monitorear los precios y productos que desean adquirir.

Entre las categorías más buscadas por los consumidores están electrónica y tecnología -televisores, celulares y computadoras-; línea blanca y electrodomésticos -refrigeradores, estufas y lavadoras-; vinos y licores; y productos para el cuidado personal y hogar. Desde el segundo trimestre del año, Chedraui comienza a planear su estrategia para las ventas de fin de año, comenzando con El Buen Fin.

Impulso al consumo

El director general adjunto de Chedraui confió en que el consumo, que hasta ahora ha registrado un crecimiento moderado, se reactive con el inicio de estos eventos promocionales. Incluso, consideró que este cuarto trimestre marca una tendencia positiva que continuará hasta principios del 2026, un año en el que el consumo podría tener un mejor dinamismo.

“En términos generales, ya desde ahora y hasta el 6 de enero el crecimiento de tráfico o la visita a nuestras tiendas cambia de manera significativa”, afirmó Arturo Vasconcelos. No obstante, puntualizó que el desempeño dependerá de diversos factores, principalmente del empleo, el crecimiento salarial, las remesas y la inversión, tanto pública como privada. “Son factores que inciden en el consumo de manera muy importante (...) vemos es que las bases a las que nos enfrentamos son menos retadoras que en años anteriores”, finalizó.