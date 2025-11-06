Profuturo impulsa a las nuevas generaciones a construir un futuro con propósito

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2025. – Con el compromiso de impulsar a las nuevas generaciones a construir un futuro con propósito, Profuturo participó en el encuentro entre jóvenes y el reconocido profesor y escritor Arthur Brooks. En línea con su campaña “Tu Yo del Futuro®”, la empresa reafirma su convicción de que cada decisión tomada hoy contribuye a formar un mañana más sólido, equilibrado y con propósito.

Durante el evento, Arthur Brooks, experto en liderazgo, felicidad y propósito, impartió la conferencia magistral “El arte y la ciencia de ser más feliz”. Actualmente profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, Brooks propuso entender la felicidad como una disciplina que puede fortalecerse con conocimiento, constancia y propósito.

“La felicidad no es un sentimiento, es algo que se construye a través de tres macronutrientes: disfrute, satisfacción y sentido”, explicó. Detalló que el disfrute no es lo mismo que el placer, pues “el placer necesita dos elementos para transformarse en disfrute: la gente y la memoria”. En cuanto a la satisfacción, la definió como “la alegría que se siente con los logros después de haber luchado por ellos”, destacando que es necesario equilibrar lo que se desea con lo que se tiene. Finalmente, habló del sentido como aquello que da dirección a la vida, invitando a reflexionar con dos preguntas esenciales: “¿por qué estoy vivo?” y “¿por qué daría mi vida?”.

El académico abordó también por qué algunas personas son más felices que otras. Enfatizó que, además de las circunstancias y la genética, los hábitos juegan un papel determinante. En particular, destacó cuatro hábitos clave: tener fe o una filosofía de vida, cultivar amistades profundas, fortalecer la familia —a la que llamó “la escuela del amor”— y encontrar propósito en el trabajo.

La participación de Profuturo en este encuentro refleja su compromiso con acompañar a las personas a lo largo de su vida. La empresa busca motivar a las personas a practicar el equilibrio, la planeación y el ahorro como pilares de una vida plena y con sentido.

“En Profuturo creemos que tener un propósito claro y contar con la seguridad de un futuro financiero estable son elementos esenciales para disfrutar plenamente de la vida. El equilibrio que practiques hoy será la fortaleza de Tu Yo del Futuro®. Por eso, acompañamos a las personas para que encuentren ese balance que les permita vivir con propósito y alcanzar la tranquilidad financiera que desean”, destacó Eduardo Mouret, Director de Talento y Transformación de Profuturo.

A través de este tipo de espacios, Profuturo reafirma su compromiso con el futuro de México y con el desarrollo de generaciones conscientes de la importancia de planear, ahorrar y tomar decisiones que les brinden estabilidad y libertad en cada etapa de su vida. Al promover la educación financiera y la reflexión sobre el propósito personal, la empresa busca inspirar a más personas a visualizar el impacto que sus decisiones presentes tendrán en su futuro.

Acerca de Profuturo

Profuturo es una empresa 100% mexicana perteneciente a Grupo Bal, especializada en la administración de fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos y cuenta con más de ocho millones de clientes. Todas las empresas que conforman Grupo Bal tienen diferentes actividades, y operan como empresas separadas. Profuturo tiene más de 28 años administrando el retiro de los trabajadores del país.

