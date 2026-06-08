Producción de autos registró caída de 3.7% en mayo

Con el cierre definitivo de ensamble de Mercedes Benz en México y el impacto arancelario, la producción de vehículos ligeros cayó 3.7% en mayo del presente año, luego de que las empresas automotrices fabricaron 342,926 autos, contra las 356,113 unidades reportadas en igual mes del 2025, informó el Inegi.

Sin embargo, la diversificación de envíos que emprendió la industria incentivó un ligero crecimiento de las exportaciones, de 1.7%, en el mismo mes, para contabilizar 306,288 unidades, contra los 301,112 autos reportados en dicho mes del 2025.

En mayo pasado se observó el dinamismo exportador de Mazda, Stellantis y Volkswagen que aumentaron sus envíos en 72.5%, 63.6% y 52.5% respectivamente, lo que amortiguó la caída de 19.6% de Nissan, 20% de Honda, 23% de Audi y 18.3% de Ford.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, durante los primeros cinco meses de 2026 se produjeron 1 millón 642,083 unidades, lo que representó ligero descenso de 0.09%, respecto al mismo lapso de 2025.

En dicho periodo, la producción de los SUV’s y pick-ups representaron 80% del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles.

Para el periodo de enero a mayo del 2026 se exportó 1 millón 388,236 unidades, lo que representó aumento de 4% respecto al mismo lapso de 2025. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 75.4%, seguido de 12% de Canadá, 3% Alemania, 1.7% Brasil y 7.4% para el resto del mundo.